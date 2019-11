Con il pareggio di San Siro tra Atalanta e Manchester City, si è chiusa la due giorni di Champions League per le squadre italiane. Le emozioni sono però arrivate anche dagli altri campi, dove molte big europee hanno confermato i pronostici e conquistato punti pesanti. Nel gruppo A il Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel ha battuto di misura il Bruges dopo una partita combattuta e risolta dall'ennesimo gol di Mauro Icardi: ormai diventato un nuovo beniamino dei tifosi del Parco dei Principi.

Nell'altra gara del gruppo, il Real Madrid ha invece sotterrato di reti il Galatasaray grazie alla tripletta di Rodrygo, i due gol di Benzema e il centro di Ramos. Grazie a questi risultati, il PSG ha di fatto conquistato la qualificazione agli ottavi di finale (come prima o come seconda), mentre per i Blancos occorrerà ancora attendere il prossimo turno per festeggiare il passaggio alla fase successiva.

Il Bayern si riscatta

Dopo l'esonero di Kovac, il Bayern Monaco si è invece ripreso vincendo e conquistando anche lui il passaggio del turno. A regalare una serata di gioia ai tifosi bavaresi sono stati i gol di Lewandowski e Perisic. Vicino al traguardo è anche il Tottenham di Harry Kane: tornato a casa con i tre punti dalla trasferta di Belgrado. Nel girone C, infine, oltre al pareggio dell'Atalanta è arrivato in extremis anche quello dello Shakhtar a Zagabria: un 3-3 che regala un po' di speranza alla squadra di Gasperini, ancora in corsa per il secondo posto o per quello che vale l'accesso all'Europa League.

Tra le gare che si sono giocate in queste ultime ore, anche quelle relative al raggruppamento della Juventus. Nella quarta giornata del girone D, oltre alla vittoria al 93esimo della squadra di Sarri, c'è stato anche il clamoroso tonfo dell'Atletico Madrid in Germania. La squadra di Simeone ha infatti perso 2-1 a Leverkusen e rimesso in discussione il suo possibile secondo posto alle spalle dei bianconeri.

I risultati delle partite e le classifiche

Gruppo A

PSG-Club Brugge 1-0 (22′ Icardi)

Real Madrid-Galatasaray 6-0 (4′, 7′ e 90′ +3 Rodrygo, 14′ Ramos, 45′ e 81′ Benzema)

Classifica: PSG 12, Real Madrid 7, Club Brugge 2, Galatasaray 1

Gruppo B

Bayern Monaco-Olympiacos 2-0 (69′ Lewandowski, 89′ Perisic)

Stella Rossa-Tottenham 0-4 (34′ Lo Celso, 57′ e 61′ Son, 85′ Eriksen)

Classifica: Bayern Monaco 12, Tottenham 7, Stella Rossa 3, Olympiacos 1

Gruppo C

Atalanta-Manchester City 1-1 – (49′ Pasalic; 7′ Sterling)

Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk 3-3 -(25′ Petkovic, 83′ Ivanusec, 89′ Ademi; 13′ Alan Patrick, 90'+3 Moraes, 90'+8 Tete)

Classifica: Manchester City 10 punti, Shakhtar Donetsk 5, Dinamo Zagabria 5, Atalanta 1

Gruppo D

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 – (12′ Miranchuk; 3′ Ramsey, 90'+3 Costa)

Bayer Leverkusen-Atlético Madrid 2-1 -(41′ Thomas [aut.], 55′ Volland; 90'+4 Morata)

Classifica: Juventus 10 punti, Atlético Madrid 7, Lokomotiv Mosca 3, Bayer Leverkusen 3