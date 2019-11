Martedì 5 e mercoledì 6 novembre si gioca la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Fischio d'inizio alle ore 18.55 e alle 21, quattro le italiane in campo: Napoli e Inter, impegnate oggi (05/11) e Juventus e Atalanta (06/11), di scena fra Russia e Italia domani sera. Appuntamenti decisivi per tutte, specie per Juve e Napoli ad un passo dalla qualificazione, e in special modo per l’Inter di Conte che nell’imponente catino di Dortmund prova a raccogliere un risultato positivo per tenere in vita chance di passaggio del turno. Chance ridotte al lumicino, invece, per l’Atalanta di Gasperini che, in casa contro il Manchester City, potrebbe dire definitivamente addio a questa sua prima esperienza in Champions e al tempo stesso rinunciare a velleità di terzo posto, di Europa League.

Il programma delle partite di Champions, martedì 5 novembre

Questa sera Napoli e Inter, contro Salisburgo e Dortmund, cercano punti pesanti per il prosieguo della loro stagione europea. Con i nerazzurri alle prese con un autentico spareggio contro i tedeschi, appaiati al secondo posto a quota 4 punti, e il Napoli che, con un risultato positivo, potrebbe archiviare la pratica qualificazione nonostante il big match di ‘Anfield’ con i campioni d’Europa del Liverpool. Nella serata di martedì, da segnalare anche Chelsea-Ajax, che si giocano il primato nel Gruppo H e Zenit-Lipsia, delle ore 18.55, esiziale per il vertice della graduatoria del Gruppo G.

Gruppo E Napoli-Salisburgo (ore 21) ; Liverpool-Genk (ore 21). Classifica: Napoli 7, Liverpool 6, Salisburgo 3, Genk 1.

; Liverpool-Genk (ore 21). Classifica: Napoli 7, Liverpool 6, Salisburgo 3, Genk 1. Gruppo F Barcellona-Slavia Praga (ore 18.55); Borussia Dortmund-Inter (ore 21) ; Classifica: Barcellona 7, Borussia Dortmund e Inter 4, Slavia Praga 1.

Barcellona-Slavia Praga (ore 18.55); ; Classifica: Barcellona 7, Borussia Dortmund e Inter 4, Slavia Praga 1. Gruppo G Zenit-Lipsia (ore 18.55); Lione-Benfica (ore 21); Classifica: Lipsia 6, Zenit e Lione 4, Benfica 3.

Zenit-Lipsia (ore 18.55); Lione-Benfica (ore 21); Classifica: Lipsia 6, Zenit e Lione 4, Benfica 3. Gruppo H Chelsea-Ajax (ore 21); Valencia-Lille (ore 21); Classifica: Ajax e Chelsea 6, Valencia 4, Lille 1.

Il programma delle partite di Champions, mercoledì 6 novembre

Nella giornata di mercoledì, oltre ai già citati impegni di Juventus, di scena in Russia con la Lokomotiv Mosca, e Atalanta, al ‘Meazza’ contro il Manchester City in cerca dell’impresa, degni di nota gli appuntamenti fra Bayern Monaco e Tottenham, con i bavaresi ancora senza una guida tecnica dopo l’esonero di Kovac, lo scontro per la seconda piazza nel Gruppo C fra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk e il match interno del Real Madrid col Galatasaray.