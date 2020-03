A porte chiuse per l'emergenza Coronavirus. Il prefetto di Parigi ha annunciato che il ritorno degli ottavi di Champions League tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund si giocherà senza pubblico. Il Parco dei Principi resterà desolatamente vuoto, una decisione inevitabile in virtù delle misure precauzionali adottate dalle autorità francese per fare fronte alla pandemia che ha contagiato tutta l'Europa. Nei giorni scorsi era stata la stessa federazione francese ad annunciare il rinvio della gara di campionato del club capitolino a Strasburgo, oggi arriva questo ulteriore provvedimento che testimonia come il livello di attenzione sia da "allarme arancione" anche in altri Paesi.

Il comunicato pubblicato su Twitter ha ribadito quanto raccontato nelle ultime ore dal quotidiano L'Équipe. Indiscrezioni che hanno fatto seguito alla determinazione del governo transalpino sul divieto di organizzare eventi con oltre mille persone. Si attende la nota della Uefa ma la strada è tracciata, non c'è altra soluzione al momento che non sia fermare tutta l'attività.

A nulla è valso il tentativo da parte del Paris Saint-Germain di fare il possibile perché la partita di Coppa si giocasse senza alcuna limitazione. Operazione di pulizia e disinfezione della struttura sembravano potessero arginare anche i provvedimenti più drastici ma la Polizia di Parigi ha concesso deroghe applicando alla lettera le prescrizioni governative. Anzi, le parole del ministro dello Sport, Roxana Maracineanu, avevano già tolto ogni speranza al riguardo paventando addirittura altre ipotesi come rinvio o trasferimento dell'incontro in campo neutro.

Niente da fare, il Psg dovrà trovare "da solo" la forza di ribaltare la sconfitta per 2-1 subita all'andata in Germania contro un avversario che in campionato è reduce da tre vittorie consecutive (l'ultima contro il Borussia Mönchengladbach) e può contare su un attacco fortissimo con Haaland e Sancho.