Con quale combinazione di risultati l'Inter può ambire a superare la fase a gironi e qualificarsi agli ottavi? In Germania partita delicata per la squadra di Antonio Conte che, dopo il successo casalingo per 2-0 sul Borussia Dortmund, replica a campi invertiti il match del terzo turno del Gruppo F. Gara che ha riaperto le chance di qualificazione per i nerazzurri e aumentato il peso specifico dell’incontro di questa sera. Un successo che consentirebbe al club di fare un altro passo verso le migliori 16 di Champions come non accade dalla stagione 2011/12. In caso di pareggio, invece, tutto o quasi resta immutato, con entrambe le squadre che dovranno poi incrociare sul cammino il Barcellona mentre con un ko la pratica ottavi diverrebbe più complicata nelle ultime decisive giornate contro Slavia Praga e blaugrana.

Classifica attuale del Gruppo F Barcellona 7, Borussia Dortmund e Inter 4, Slavia Praga 1.

Strada spianata in caso di successo

La partita di questa sera in Germania assume i tratti di un autentico spareggio. In caso di vittoria dei nerrazzurri, difatti, l’Inter potrebbe giocarsi in maniera più serena gli ultimi due turni con tre punti dal Borussia che avrebbero un peso importante nella classifica avulsa. Il doppio successo, difatti, potrebbe significare vantaggio decisivo in caso di ipotetico arrivo a pari punti con i milanesi avanti negli scontri diretti. Con una vittoria al Signal Iduna Park, dunque, i nerazzurri sarebbero una svolta al proprio gruppo nonostante una partenza, fra Slavia Praga e Barcellona, col freno a mano tirato e un solo punto conquistato. Il +3, poi, sarebbe una spinta determinante per la giornata successiva con la palla del match point sulla racchetta dell’Inter di scena a Praga contro lo Slavia mentre in contemporanea si giocherà Barcellona-Borussia Dortmund. Sfida delicata e che, presumibilmente, potrebbe far perdere terreno alla squadra di Favre.

I risultati del quarto turno

Barcellona 10 Inter 7 Borussia Dortmund 4 Slavia Praga 1

Tutto immutato col pari, ma l’Inter riceverà in casa il Barcellona

Con un pareggio, invece, tutto rimandato alle ultime due gare anche se la compagine italiana manterrebbe il margine di vantaggio negli scontri diretti col Borussia Dortmund. Una nota non da poco soprattutto in caso di arrivo a pari punti e che potrebbe agevolare il cammino dell’Inter di scena, come detto, in Repubblica Ceca prima di ricevere a dicembre il Barcellona, probabilmente già qualificato, di Valverde.

I risultati del quarto turno

Barcellona 10 Inter 5 Borussia Dortmund 5 Slavia Praga 1

Strada in salita con un ko al Signal Iduna Park

In caso di ko per l’Inter la strada potrebbe farsi molto dura con i tedeschi a +3 e, in base al risultato finale di questa sera, capaci non solo di riscattare la sconfitta di Milano ma anche di bilanciare lo scontro diretto con Lukaku e soci ricordando i criteri per la classifica avulsa: maggior numero di punti, miglior differenza reti, maggior numero di gol segnati, maggior numero di gol segnati fuori casa negli scontri diretti. Insomma, perdere, specie con un passivo uguale o superiore al 2-0 dell’andata sarebbe catastrofico per i nerazzurri che, a quel punto, dovrebbero fare bottino pieno nelle successive due sfide del gruppo e sperare poi in una vittoria del Barcellona nella quinta giornata e in un mezzo passo falso del Dortmund nell’ultima partita interna con lo Slavia Praga.

