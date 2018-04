Tutti a caccia di sua Maestà Cristiano Ronaldo. E' il portoghese del Real Madrid il ‘cannibale' della Champions League. Ha numeri impressionanti, una percentuale di gol per partita ben al di sopra della media e la mentalità del vincente. Quando il gioco si fa duro – leggasi iniziano gli scontri diretti – Cr7 va spesso e volentieri a segno e quando lo fa è spesso decisivo a favore delle merengues.

Così, il real Madrid ha costruito i suoi successi internazionali, soprattutto nella più importante competizione continentale in cui ultimamente sta dominando. Cristiano Ronaldo c'è sempre, quando il risultato chiama e anche in questa stagione partita in sordina, il portoghese ha iniziato a fare il Fenomeno nei momenti che più contano.

L'exploit con la Juventus

La Juventus, suo malgrado, ne sa qualcosa: la spettacolare rovesciata incorniciata allo Stadium di Torino ne è una prova indelebile. Così come il glaciale rigore al 93′ di Madrid che ha decretato l'eliminazione tra le polemiche dei bianconeri. Due facce dello stesso fenomeno, cuore e cervello, classe e lucidità. Un campione completo alla ricerca dell'ennesimo Pallone d'Oro.

Se si guardano i dati – forniti dalla stessa Uefa – Cristiano Ronaldo non ha rivali. Anzi, chi prova a confrontarsi con lui ne viene irrimediabilmente ridimensionato. Così nelle classifiche sui gol, sulle percentuali reti/minuti giocati, o bilanci complessivi, C

Media gol, Cr7 non ha rivali

A guardare i primi dati, Cr7 è leader incontrastato per media gol/minuti giocati. Ad oggi sono una rete ogni 60 minuti (900′ minuti con 15 gol). Ha creato il vuoto: il secondo, Mohamed Salah del Liverpool, segna ogni 92 minuti, Dezko della Roma ogni 149 minuti, Lewandowski addirittura ogni 155.

Cristiano segna in ogni maniera

Se poi guardiamo come si segna, Cr7 insegna come si fa: 3 gol di sinitro, 10 di destro, 2 di testa. Su 65 tiri in porta. Una macchina da gol e di sfondamento. Salah di testa ad esempio non la vede mai (come Lewandowski), mentre Dzeko ci prova ma non arriva nemmeno alla metà dei tiri fatti dal portoghese.

Cr7, la macchina da gol perfetta

Se guardiamo i bilanci ‘complessivi' il divario è ancora più evidente e la competizione impari. Cristiano Ronaldo in tutte le sue presenze in Champions League ha segnato 121 gol in 154 gare con una media da 0.79 gol a partita. Trovando la porta ben 17 volte nell'edizione 2013/14. Confermando le stesse medie in tutte le competizioni Uefa per club.

Lewandowski primo degli ultimi

I rivali? Bene Lewandowski che segna con una media di 0.64 gol a partita e nel 2012/2013 arrivò a 10 gol complessivi in Champions. Un po' meno Dzeko e Salah impegnati questa sera nella prima semifinale. Il bosniaco segna a 0.31 gol per partita, l'egiziano 0.43. Ma l'ex City vanta maggiore esperienza rispetto all'ex compagno: ha 81 gettoni internazionali, contro i soli 63 dell'ala del Liverpool