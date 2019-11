Partita più che delicata per il Napoli che è in subbuglio dopo le ultime negative prestazioni che lo hanno fatto scivolare in classifica e per la divergenza di pensiero tra patron De Laurentiis e Carlo Ancelotti sul ritiro della squadra in questo periodo fino a domenica. "Per ritrovare lo spirito di gruppo" ha sottolineato il presidente, scelta non gradita dall'allenatore. Intanto si avvicina la sfida che potrebbe dare ai partenopei il passaggio diretto agli ottavi di finale. In caso, di vittoria, infatti, il Napoli sarebbe qualificato automaticamente.

Qui Napoli, Lozano-Mertens per la qualificazione

Ancelotti non dovrebbe avere molti dubbi su chi schierare in campo confermando di fatto il 4-4-2 che appare quale schema migliore per supportare gli attaccanti e provare la migliore fase difensiva. Lozano e Mertens sono i prescelti dal primo minuto, in grado di svolgere maggiore copertura rispetto a Milik o Llorente che dovrebbero partire dalla panchina. La coppia centrale in mediana sarà formata da Fabian Ruiz ed Elmas mentre sarà ancora assente Allan. Sugli esterni verrà confermato Callejon a destra, mentre rimane forte il ballottaggio tra Zielinski e Insigne per la corsia sinistra.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Elmas, Insigne; Lozano, Mertens. All.Ancelotti

Qui Salisburgo, tutto su bomber Haaland

Il Salisburgo non può permettersi di uscire dal San Paolo senza punti pesanti che smuovano la classifica: vorrebbe dire addio a sogni di qualificazione e puntare solamente al piazzamento valido per l'Europa League. La squadra allenata da Jesse Marsch vedrà in porta Coronel, con davanti Kristensen, Wober, Ramalho e Ulmer. Davanti alla difesa ci saranno Mwepo e Junuzovic. Unico attaccante il pericolo numero uno Erling Haaland, capocannoniere della competizione con 6 reti all'attivo.

SALISBURGO probabile formazione (4-2-3-1): Coronel; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Mwepo, Junuzovic; Minamino, Szoboszlai, Hwang; Haaland. All.Marsch