Ritorna la Champions League e ritornano le dirette in tv in chiaro per tutti, come Borussia Dortmund-Inter, in programma martedì sera alle 21 che verrà trasmessa in chiaro da Canale 5 oltre che sulle reti satellitari di Sky. Una partita fondamentale per il cammino nerazzurro in Europa visto che la classifica richiede punti pesanti: solo 4 dopo tre turni. Per sperare negli ottavi dalla Germania si deve ritornare con un risultato positivo visto che al momento il Barcellona guida al primo posto e il ‘derby' qualificazione se lo giocherà proprio contro i tedeschi.

Fare risultato in Germania

L'Inter, dopo essersi comportata in modo egregio in campionato, non può permettersi distrazioni e nel momento in cui ritrova anche gran parte dei propri infortunati, la trasferta di Dortmund pretenderà un risultato positivo. Andrebbe bene anche un pareggio, meglio la vittoria: in caso di tre punti ci sarebbe infatti una grossa ipoteca sul secondo posto in classifica e una speranza concreta di proseguire il cammino in Coppa e approdare agli ottavi di finale.

Quando e dove vedere Borussia-Inter

La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Una gara dunque visibile a tutti, non solamente per gli abbonati di Sky, satellite che ha l'esclusiva della Champions League e che mette a disposizione il match anche via internet grazie all'applicazione SkyGo. In streaming, però, si potrà vedere comunque il match sul sito di Mediaset Sport.

Le altre partite delle italiane in Champions

Borussia Dortmund-Inter sarà l'unica partita, tra quelle delle italiane, per la quale è prevista la diretta televisiva in chiaro. Napoli-Saliburgo (in programma martedì sera), Atalanta-Manchester City e Lokomotiv Mosca-Juventus (in programma mercoledì) verranno infatti trasmesse in esclusiva solamente per gli abbonati di Sky.