L'emergenza Coronavirus sta toccando da vicino il mondo del calcio. Dopo le vicissitudini vissute in Italia tra rinvii, spostamenti e polemiche ecco che anche le competizioni europee si rapporteranno con il Covid-19 e con le misure di contenimento. Dopo l'ipotesi di far giocare PSG-Borussia Dortmund a porte chiuse dopo la diffusione del virus in Francia, ieri sono arrivate le proposte dal Ministero della Salute spagnola di giocare senza pubblico le gare tra Valencia-Atalanta, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, e Getafe-Inter, ritorno degli ottavi Europa League, ma nelle ultime ore non tutto è andato in questa direzione. Il club della Comunidad Valenciana, nonostante le raccomandazioni arrivate ieri da parte del ministro Illa, vorrebbe portare allo stadio Mestalla almeno gli abbonati e giocare la sfida contro la squadra di Gian Piero Gasperini almeno con una parte di tifosi presenti. Sembra un tentativo alquanto disperato da parte della società spagnola ma, al momento, non ci sono notizie ufficiali e si capirà nelle prossime ore cosa deciderà l'Uefa in merito allo svolgimento delle gare delle prossime settimane.

La richiesta dei tifosi di Valencia e Getafe

Le tifoserie di Getafe e Valencia si sono unite contro la richiesta del governo spagnolo per le porte chiuse in vista delle gara europee dei due club e sia la Federazione di Peñas del Getafe e L'Agrupació de Penyes Valencianistes "sollecitano le autorità competenti a consentire l'ingresso ai due stadi agli abbonati dei club". I due gruppi chiedono che "i biglietti non vengano venduti e che non venga consentito l'accesso a tutti coloro che non sono abbonati per garantire che nessuna parte esterna possa accedere alle due partite". La posizione delle tifoserie è chiara ma non è certo che queste richieste possano essere esaudite in un momento del genere.