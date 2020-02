Champions League, il premio Uefa “Man of the match” dagli ottavi di finale

Grandi novità per la fase a gironi della Champions League 2019/2020. Dagli ottavi di finale fino all’ultimo atto della manifestazione europea più importante ci sarà una giuria composta da osservatori tecnici ex calciatori che assegneranno il premio di “Man of the Match” dopo ogni sfida. Nella commissione saranno presenti anche i selezionatori di Inghilterra e Belgio, Gareth Southgate e Roberto Martinez.