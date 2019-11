L'Atalanta ha sfiorato l'impresa a San Siro contro il Manchester City. Al di là dello storico primo punto in Champions league i nerazzurri sono stati vicinissimi alla vittoria dopo aver rischiato di soccombere dagli 11 metri (con Gabriel Jesus che ha fallito un rigore). Merito di Ilicic che su azione di rimessa all'81' si è fatto fermare fallosamente dal portiere degli inglesi, Bravo, espulso poi per intervento scorretto come ultimo uomo.

Nei minuti finali, Pep Guardiola ha dovuto ripiegare inserendo tra i pali un giocatore, Walker, perchè aveva già optato per tutte e tre le sostituzioni. Un azzardo che stava costando carissimo al City ma che alla fine non ha procurato la tanta sospirata vittoria bergamasca. Così, dopo il 90′, è scattata la discussione sui social network: Ilicic ha fatto bene a cercare il fallo o doveva provare la via del gol?

Meglio il gol o l'espulsione?

La domanda è lecita perché a subire il fallo da parte di Bravo è stato uno dei giocatori più d'esperienza e tecnici a disposizione di Gasperini. Ilicic è parso più optare per il contatto con il portiere avversario che cercare realmente la via della rete. Quando si invola verso la porta del Manchester e vede Bravo uscire dalla propria area avrebbe potuto provare senza tante difficoltà ad allargarsi ed evitare l'estremo difensore invece di andarci addosso. Forse sarebbe stato meglio un gol in più invece di 10 minuti di superiorità numerica.

La porta era vuota, c'era solamente il portiere: se lo superi e segni è decisamente meglio per tutti, è evidente… (Gasperini nel dopo partita)

L'ultimo brivido, la punizione di Malinovskyi

La questione, ovviamente resterà senza risposta perché se la scelta di Ilicic si fosse rivelata vincente a quest'ora si starebbero celebrando le gesta. Sarebbe bastato con il Manchester City in dieci e con Walker in porta, che la punizione dal limite di Malinovskyi avesse avuto maggior fortuna invece di sfiorare la rete storica di un clamoroso vantaggio