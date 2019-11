L'Inter riparte da Dortmund, una trasferta fondamentale per poter sperare nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Una gara che Antonio Conte ha preparato nei minimi particolari e che sarà giocata con l'obiettivo di tornare a Milano almeno con un risultato utile per giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due partite in programma. Tra i nerazzurri tornano tutti a disposizione in mediana anche se il convalescente Sensi potrebbe ripartire dalla panchina.

Quando e dove vedere la partita

Il match di Dortmund sarà in programma martedì sera alle 21 e verrà trasmesso come di consueto sui canali satellitari di Sky che ne detiene l'esclusiva e su internet via Sky Go l'applicazione da remoto. Ma sarà anche trasmesso a favore di tutti i non abbonati attraverso Canale 5 e il sito di Mediaset che seguirà la gara con pre e post partita.

Qui Borussia, dubbio Reus

Il Dortmund sa che non deve fallire l'appuntamento casalingo e una eventuale vittoria proietterebbe i tedeschi verso gli ottavi. Favre si porterà fino all'ultimo il dubbio del rientrante Reus. L'attaccante tedesco non ha eseguito la rifinitura con i compagni ma rientra Paco Alcacer, in panchina. In attacco ci sarà Goetze e dietro di lui Sancho, Brandt e Hazard.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Buerki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, Hazard; Goetze. All.Favre

Qui Inter, formazione con i fedelissimi

Conte si gioca il tutto per tutto con la formazione titolare di sempre. Confermato Candreva a destra, mentre dall'altra parte ci sarà Biraghi che sostituisce Asamoah, rimasto a Milano. Vecino, Brozovic e Barella nel mezzo, con Sensi verso la panchina e davanti il duo Lautaro-Lukaku che avrà il compito di portare a casa i tre punti in palio.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro; Lukaku. All.Conte