E' appena ripartita la Champions League con la prima serata dedicata alle gare d'andata degli ottavi di finale e subito c'è un movimento importante in vetta alla classifica marcatori. Perché tra i quattro gol che si sono visti tra Madrid e Dortmund ha spiccato senza alcun dubbio la doppietta infilata nella porta del Psg da parte di Haaland, neo acquisto del Borussia e già protagonista assoluto con la maglia nerogialla. Il danese, che ha debuttato da titolare in Europa con la sua nuova squadra, dopo aver giocato la prima parte della stagione con la maglia del Salisburgo, al momento può vantare il titolo di capocannoniere della Champions League. In coabitazione, ma pur sempre un primato. lo condivide con Robert Lewandoski che è stato indiscusso leader della fase a gironi.

L'exploit di Haaland è da primato

La giovane promessa nascente del calcio internazionale sta vivendo una stagione a dir poco straordinaria, in cuista mostrando tutta la sua qualità da attaccante. A soli 19 anni, Haaland con la maglia del Salisburgo ha segnato otto gol in 374 minuti giocati. Due delle reti sono arrivate su calcio da rigore e ha fornito anche un assist vincente. Haaland con la doppietta realizzata con il Borussia Dortmund al Psg, martedì sera, è anche diventato il primo giocatore a segnare in UEFA Champions League per due squadre diverse nella stessa stagione.

Vetta condivisa con il Lewandowski dei record

Ha raggiunto in vetta della classifica marcatori, 10 reti, Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco che, però, deve scendere ancora in campo. Per Lewandowski si tratta dell'ennesima stagione internazionale a grandissimi livelli: è andato in gol nelle prime cinque giornate della fase a gironi, trovando anche uno spettacolare poker contro la Stella Rossa, quando ha stabilito anche un record di velocità (4 gol in 16 minuti). Se la vetta attuale della classifica marcatori in Champions League 2019/2020 è in condivisione con Haaland, Lewandowski è salito al quinto posto della classifica generale dei migliori marcatori di sempre in Champions League, ed è anche il miglior marcatore della fase a gironi per il secondo anno consecutivo.