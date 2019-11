Non sarà di certo una serata banale quella di oggi al ‘Meazza’. Teatro dei sogni e chissà degli incubi per una Atalanta alla disperata ricerca dell’impresa per tenere vive speranze di qualificazione. A dire il vero, piuttosto flebili dopo un girone d’andata dai mille rimpianti e da zero punti in classifica. Vincere è la parola d’ordine, l’imperativo. Farlo, tutta un’altra cosa con un pari, e ancora di più una sconfitta che potrebbero calare una pietra tombale sulle velleità della formazione di Gasperini.

Classifica attuale del Gruppo C Manchester City 9, Shakktar Donetsk e Dinamo Zagabria 4, Atalanta 0

La vittoria tiene in vita l’Atalanta

L’unica strada, come già ampiamente anticipato, è la vittoria contro il Manchester City. Senza i tre punti, difatti, gli orobici potrebbero dire addio alla manifestazione archiviando come fallimentare, o di certo non entusiasmante, la loro prima campagna internazionale nel calcio che conta. Eppure, la strada è assolutamente in salita con i Citizens che intendono chiudere i conti già oggi contro l’Atalanta per vivere le ultime due gare con assoluta serenità. Insomma, servirà la partita della vita alla banda Gasperini che, però, in questi anni, ha spesso sorpreso tutti. Chissà che non accada anche oggi. Con, magari, un bel pari fra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk che riaprirebbe totalmente i giochi per i nerazzurri. Poi, distanti due lunghezze da croati e ucraini.

I risultati del quarto turno

Manchester City 9 Shakhtar Donetsk 5 Dinamo Zagabria 5 Atalanta 3

Il pareggio e il risultato fra Dinamo e Shakhtar complicherebbe i piani orobici

Il pareggio, sia pure visto come un risultato straordinario al cospetto di una autentica macchina da guerra, gioverebbe poco ai destini dell’Atalanta che, da spettatrice interessata, dovrebbe sperare in un pari fra Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk ma che comunque potrebbe estromettere l’Atalanta dai giochi per la qualificazione agli ottavi. Con croati e ucraini, al di là del confronto diretto contro i bergamaschi, potenzialmente in grado di arrivare a 8 punti contro i 7, con due successi di fila, di Ilicic e soci. Stessa sorte in caso di vittoria di una delle due compagini appaiate al secondo posto, con entrambe, poi, con la possibilità, specie con un Manchester City tranquillo, di raggiungere i 10 o gli 8 punti. Il pari, dunque, potrebbe tenere solo in vita chance di Europa League con una doppia vittoria nelle ultime del Gruppo C.

I risultati del quarto turno

Manchester City 10 Shakhtar 5 Dinamo Zagabria 5 Atalanta 1

Sconfitta vuol dire titoli di coda

Con un Ko, invece, chiaro e semplice, l’Atalanta dice addio alla Champions e riduce al lumicino residue speranze di Europa League con Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk distanti, a seconda del risultato, 4 o 5 punti. Con le ultime due sfide che, sia pure vinte, non garantirebbero il pass per i sedicesimi di Europa League.

I risultati del quarto turno