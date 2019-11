Con quale combinazione di risultati la Juventus può ambire a superare la fase a gironi e qualificarsi agli ottavi? In Russia la formazione bianconera avrà l’occasione di staccare aritmeticamente il pass per la fase ad eliminazione diretta della Champions League per il sesto anno consecutivo. Agli uomini di Maurizio Sarri infatti basterà battere i padroni di casa della Lokomotiv Mosca, già sconfitti due settimane fa all’Allianz Stadium, per avere la certezza di entrare nel lotto delle migliori 16 d’Europa anche in questa stagione. In caso di pareggio invece bisognerà ottenere almeno un successo nelle ultime due gare del girone contro Bayer Leverkusen e Atletico Madrid per centrare l’obiettivo. Vecchia Signora dunque molto vicina alla qualificazione agli ottavi di finale che però si complicherebbe e non poco qualora Cristiano Ronaldo e compagni dovessero uscire con una sconfitta dal Lokomotiv Stadium.

Classifica attuale del Gruppo D Juventus e Atletico Madrid 7, Lokomotiv Mosca 3, Bayer Leverkusen 0.

Juve già agli ottavi con una vittoria

Indipendentemente da ciò che succederà nell’altro match del girone tra il Bayer Leverkusen e l’Atletico Madrid, come detto, la Juventus centrerà la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale della Champions League 2019/2020 soltanto qualora dovesse battere a domicilio la Lokomotiv Mosca. Con i tre punti infatti i bianconeri diventerebbero irraggiungibili sia per i russi che per i tedeschi (anche nel caso in cui questi dovessero avere la meglio sui Colchoneros) e sarebbero quindi certi di quel secondo posto che significa accesso alla fase ad eliminazione diretta della competizione europea per club più prestigiosa. In questo caso le ultime due giornate servirebbero solo a decidere se i campioni d’Italia passerebbero come prima o seconda del girone.

Classifica se vincono Juventus e Atletico Madrid

1. Juventus 10

2. Atletico Madrid 10

3. Lokomotiv Mosca 3

4. Bayer Leverkusen 0

Classifica se la Juventus vince e l’Atletico Madrid pareggia

1. Juventus 10

2. Atletico Madrid 8

3. Lokomotiv Mosca 3

4. Bayer Leverkusen 1

Classifica se vincono Juventus e Bayer Leverkusen

1. Juventus 10

2. Atletico Madrid 7

3. Lokomotiv Mosca 3

4. Bayer Leverkusen 3

Un pareggio lascerebbe la Juventus ad una vittoria dagli ottavi

Se dal match del Lokomotiv Stadium dovesse invece venir fuori un pareggio, la situazione rimarrebbe praticamente immutata rispetto ad oggi. Alla formazione di Maurizio Sarri servirà almeno una vittoria nelle ultime due gare del girone contro Bayer Leverkusen e Atletico Madrid per accedere agli ottavi di finale, e anche in questo caso il risultato dell’incontro della BayArena sarebbe ininfluente sulle chance di qualificazione dei bianconeri.

Classifica se la Juventus pareggia e l’Atletico Madrid vince

1. Atletico Madrid 10

2. Juventus 8

3. Lokomotiv Mosca 4

4. Bayer Leverkusen 0

Classifica se Juventus e Atletico Madrid pareggiano

1. Juventus 8

2. Atletico Madrid 8

3. Lokomotiv Mosca 4

4. Bayer Leverkusen 1

Classifica se la Juventus pareggia e il Bayer Leverkusen vince

1. Juventus 8

2. Atletico Madrid 7

3. Lokomotiv Mosca 4

4. Bayer Leverkusen 4

Se vince la Lokomotiv si riaprono i giochi qualificazione

Tutto si complicherebbe invece se la Juventus dovesse essere sconfitta dalla Lokomotiv Mosca nel match di questa sera. I russi infatti si rifarebbero sotto portandosi ad un solo punto dai bianconeri che dovrebbero poi battere sia il Bayer Leverkusen che l’Atletico Madrid nelle ultime due partite del girone per avere la certezza di centrare il passaggio del turno. Situazione che diventerebbe ancora più ingarbugliata se i tedeschi dovessero battere gli spagnoli nell’altro match di giornata del Gruppo D lasciando ancora accese le proprie speranze di qualificazione.

Classifica se la Juventus perde e l’Atletico Madrid vince

1. Atletico Madrid 10

2. Juventus 7

3. Lokomotiv Mosca 6

4. Bayer Leverkusen 0

Classifica se la Juventus perde e l’Atletico Madrid pareggia

1. Atletico Madrid 8

2. Juventus 7

3. Lokomotiv Mosca 6

4. Bayer Leverkusen 1

Classifica se perdono Juventus e Atletico Madrid

1. Juventus 7

2. Atletico Madrid 7

3. Lokomotiv Mosca 6

4. Bayer Leverkusen 3