Missione quarti di finale. Per il Tottenham la sfida alla Juventus è il lasciapassare al sogno europeo che deve essere cullato fino alla fine. Dopo un girone da protagonisti e la prova di forza di Torino rimontando dal 2-0 al 2-2, gli Spur indicano l'obiettivo minimo: superare il turno a discapito dei bianconeri. E per farlo si affideranno al loro uomo al momento maggiormente decisivo. Harry Kane, il bomber capace di trascinare i londinesi nei momenti più delicati.

Un uragano di gol.

Dopotutto l'impresa non è di quelle impossibili: per il Tottenham basterebbe anche un onesto pareggio a reti inviolate per strappare il lasciapassare per la qualificazione. Ma con Kane in squadra difficile pensare che non arriverà nemmeno un gol e così proprio l'attaccante della Nazionale inglese, punta il dito sulla Juventus: "Dobbiamo provarci e vincere la partita. Sappiamo che hanno bisogno di segnare ma non possiamo entrare in campo con pensieri negativi. Giochiamo in un modo che ci costringe a fare sempre un calcio d'attacco".

Due risultati utili su tre.

Gli Spurs hanno capovolto i pronostici, tanto che a Wembley la Juventus sarà costretta a vincere per superare gli ottavi di Champions mentre gli inglesi avranno due risultati utili su tre. Un bel vantaggio visto anche il secondo tempo di Torino dove la squadra di Pochettino ha macinato gioco e avversari senza perdersi d'animo malgrado il doppio svantaggio. Una prova mentale ancor prima che fisica, che potrebbe intimorire la Juventus: "Sappiamo che sara' dura ma speriamo di poter ripetere in casa la gara di Torino: non eravamo i favoriti ma dopo il match dell'Allianz Stadium le cose sono cambiate e la gente ritiene che possiamo superare il turno. Dobbiamo affrontare questa sfida e vedere come andra'.

Spurs al top.

Gli Spurs sono forse nel loro migliore momento di forma, mentre la Juve di Allegri ha problemi di formazione, tra infortunati e giocatori non al top: "E' una grande sfida. Abbiamo l'occasione per approdare ai quarti. Naturalmente ci sara' un po' piu' di pressione e forse piu' nervosismo, ma e' per questo giochiamo a calcio"