Oggi mercoledì 6 novembre si chiude la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, che potrebbe dare già dei verdetti. Perché hanno la possibilità di qualificarsi matematicamente per gli ottavi la Juventus, il Bayern Monaco, il Manchester City e il Paris Saint Germain. Due le squadre italiane impegnate stasera: la Juventus che giocherà a Mosca, contro la Lokomotiv, ore 18.55, gara del Gruppo D, e l’Atalanta, in campo alle 21 contro il Manchester City, Gruppo C.

Come arrivano Juve e Atalanta alla sfida di Champions

La Juventus ha vinto due partite su tre in Champions ed è reduce da due successi in campionato. Sarri vuole stringere i tempi e vuole già stasera qualificarsi per gli ottavi di finale. Situazione completamente diversa per l’Atalanta, che ha un piede e mezzo fuori dalla Champions e che in campionato ha ottenuto un punto nelle ultime due partite.

Dove vedere in tv le partite di Juventus e Atalanta

Sky Sport e Mediaset trasmettono quest’anno la Champions League. Ecco dove vedere su quali canali in diretta tv, in chiaro e in streaming le partite in calendario di Juventus e Atalanta, secondo il palinsesto delle emittenti anche attraverso le piattaforme on-line SkyGo e Mediaset Play.

Mercoledì 6/11 Lokomotiv-Juventus e Atalanta-Manchester City su Sky

I campioni d’Italia scenderanno in campo alle ore 18.55, l’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (al numero 252). Canali identici per Atalanta-Manchester City, chi vorrà seguire le due partite non dovrà nemmeno cambiare canale tra un incontro e l’altro. Gli incontri potranno essere visti anche sui canali Sky del digitale, in streaming tramite Sky Go e in diretta streaming su Now Tv. Nessuna partita di oggi sarà invece trasmessa da Mediaset.

Lokomotiv Mosca-Juventus – ore 18.55 Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252)

Atalanta-Manchester City – ore 21.00 Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252)

Dove vedere in tv Bayerm, Real e PSG

Questa la programmazione televisiva delle altre partite. Alle 18.55 scenderà in campo anche il Bayern Monaco, contro l’Olympiacos, in panchina ci sarà Flick. In serata invece tocca al Real Madrid, al Tottenham e al Paris Saint Germain, che ha la possibilità di fare l’en plein e di qualificarsi con due turni d’anticipo agli ottavi di finale.

Bayern Monaco–Olympiakos – ore 18.55 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253)

Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk – ore 21.00 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 257)

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid – ore 21.00 Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253)

Psg-Club Brugge – ore 21.00 Sky Sport (canale 255)

Real Madrid-Galatasaray – ore 21.00 Sky Sport (canale 254)

Stella Rossa-Tottenham – ore 21.00 Sky Sport (canale 256)