Martedì 5 e mercoledì 6 novembre torna la Champions League. Si gioca il quarto turno della fase a gironi: nella prima giornata di Coppa a scendere in campo sono il Napoli (al San Paolo contro il Salisburgo, ore 21.00 – Gruppo E) e l’Inter (in casa del Borussia Dortmund, ore 21 – Gruppo F); poi, al mercoledì, toccherà invece alla Juventus (ore 18.55, in trasferta, contro il Lokomotiv Mosca – Gruppo D) e all’Atalanta (ore 21, in casa, contro il Manchester City – Gruppo C).

Come arrivano le italiane alla quarta giornata di Champions

La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dalla vittoria in Austria (3-2 al Salisburgo), così come i bianconeri di Maurizio Sarri (2-1 sul Lokomotiv Mosca allo Stadium) e i nerazzurri di Antonio Conte (2-0 a San Siro contro il Borussia Dortmund). Gasperini e la Dea, invece, sperano nell'immediato riscatto dopo le tre sconfitte (con undici gol subiti) nelle gare d’andata in questo debutto degli orobici in Champions.

Dove vedere in tv le partite di Juventus, Napoli, Inter, Atalanta

Sky Sport e Mediaset trasmettono quest'anno il grande spettacolo della Champions League 2019-2020. Ecco dove vedere su quali canali in diretta tv, in chiaro e in streaming le partite in calendario di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta secondo il palinsesto indicato dalle emittenti anche attraverso le piattaforme on-line Sky Go e Mediaset Play.

Martedì 5/11 Napoli-Salisburgo su Sky, Borussia Dortmund–Inter in chiaro su Canale 5

Martedì 5 novembre il sipario della Coppa si alza sul San Paolo dove il Napoli ospiterà gli austriaci del Salisburgo in un match che potrebbe già regalare, in caso di vittoria, la matematica qualificazione agli ottavi di finale ai partenopei. La partita verrà mandata in onda su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). Quanto all’Inter, sarà possibile assistere alla gara anche in chiaro per chi non è abbonato collegandosi su Canale 5: i nerazzurri andranno a fare visita ai tedeschi del Borussia Dortmund in quello che pare essere un vero e proprio spareggio per il passaggio del turno con diretta Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252).

N a poli – Salisburgo – ore 21.00 – Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253)

– ore 21.00 – Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253) Borussia Dortmund-Inter – ore 21.00 – Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252), Canale 5

La programmazione televisiva delle altre partite. Di seguito le programmazione televisiva di tutte le altre partite della Champions che si giocano martedì 5 novembre alle ore 18.55 e 21.00. Riflettori puntati su Londra dove si disputa il big match tra il Chelsea e l’Ajax. Oltre ai canali singoli c'è la possibilità di seguire tutte le gare sintonizzandosi su Sky Sport Collection e Sky Sport (canale 251) per la Diretta Gol di giornata.

Barcellona-Slavia Praga – ore 18.55 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253)

– ore 18.55 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253) Zenit-Lipsia – ore 18.55 Sky Sport (canale 254)

– ore 18.55 Sky Sport (canale 254) Chelsea – Ajax – ore 21.00 Sky Sport (canale 255)

– ore 21.00 Sky Sport (canale 255) Lione – Benfica – ore 21.00 Sky Sport (canale 256)

– ore 21.00 Sky Sport (canale 256) Liverpool – Genk – ore 21.00 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 254)

– ore 21.00 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 254) Valencia-Lilla – ore 21.00 Sky Sport (canale 257)

Mercoledì 6/11 Lokomotiv Mosca-Juventus e Atalanta-Manchester City su Sky

Mercoledì 6 novembre è la Juventus a scendere in campo per prima: bianconeri protagonisti in Russia in casa del Lokomotiv Mosca alle ore 18.55, Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252) i canali che trasmetteranno la partita. Sulle stesse frequenze alle 21.00 andrà in onda anche la gara casalinga dell'Atalanta contro il Manchester City.

Lokomotiv Mosca-Juventus – ore 18.55 Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252)

– ore 18.55 Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252) Atalanta-Manchester City – ore 21.00 Sky Sport uno e Sky Sport (canale 252)

La programmazione televisiva delle altre partite. Il Real Madrid ospita al Bernabeu il Galatasaray mentre il Tottenham, finalista della scorsa stagione della Champions, sarà di scena a Belgrado contro la Stella Rossa. Trasferta in Germania in casa del Bayer Leverkusen invece per l’Atletico Madrid.

Bayern Monaco – Olympiakos – ore 18.55 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253)

– ore 18.55 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253) Dinamo Zagabria-Shakhtar Donetsk – ore 21.00 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 257)

– ore 21.00 Sky Sport Football e Sky Sport (canale 257) Bayer Leverkusen-Atletico Madrid – ore 21.00 Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253)

– ore 21.00 Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253) Psg-Club Brugge – ore 21.00 Sky Sport (canale 255)

– ore 21.00 Sky Sport (canale 255) Real Madrid-Galatasaray – ore 21.00 Sky Sport (canale 254)

– ore 21.00 Sky Sport (canale 254) Stella Rossa-Tottenham – ore 21.00 Sky Sport (canale 256)

Come vedere in streaming tutte le partite delle italiane

La quarta giornata di Champions League verrà trasmessa anche in diretta streaming su Now Tv e attraverso la piattaforma Sky Go. Per assistere alle partite trasmesse da Mediaset ci si potrà collegare con pc, smartphone e tablet a Mediaset Play.