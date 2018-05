Una finale senza Cristiano Ronaldo? Impensabile. A Kiev, il fenomeno brasiliano ci sarà e proverà a vincere la Champions League. L'ennesima della sua immensa carriera, contro il Liverpool outsider di Klopp. Per il Real Madrid e i suoi tifosi una splendida notizia a poche ore dall'uscita del campo a fine primo tempo di Cr7 nell'ultimo Clasico di domenica sera.

Si temevano problemi seri alla caviglia infortunata al momento del gol del pareggio per 1-1 ma la sostituzione è stata preventiva: nessun trauma particolare, solamente una precauzione richiesta dallo stesso giocatore, dal tecnico Zidane e dallo staff medico. Perché la finale di Champions vale di più. Anche del derby contro il Barcellona.

Infortunio lieve. L'unico inconveniente è che il Real Madrid dovrà fare a meno in campionato del proprio campione. Ben venga per Zidane che oramai si è già qualificato per la prossima Champions comunque vada a Kiev non ha più molto da dire. Un paio di partite senza Cristiano Ronaldo che resterà in tribuna a recuperare in vista del Liverpool.

Una settimana di stop. Come riferito dalla stampa spagnola, l'ambiente blancos è tornato ad essere tranquillo: Ronaldo dovrà stare fermo una sola settimana, per precauzione. Salterà quindi il match di mercoledì a Siviglia e quello di sabato contro il Celta Vigo, poi tornerà a disposizione. CR7 dovrebbe rientrare per l'ultimo incontro di campionato, contro il Villarreal, una prova generale in vista della partitissima di fine maggio

Il gol, la caviglia, la sostituzione. La preoccupazione di domenica sera, dunque, è stata eccessiva. Ronaldo era uscito a inizio ripresa nel Clasico tra Barcellona e Real Madrid, terminato 2-2, per una distorsione alla caviglia che si è rivelata lieve. La botta l'aveva subita dal difensore azulgrana Piquè proprio nell'azione che aveva portato al gol del momentaneo 1-1. Cr7 aveva stretto i denti per altri 30 minuti, poi ha deciso di evitare qualsiasi altro possibile guaio.