Dopo aver vinto a Bologna, l'Inter di Antonio Conte torna ad ascoltare la musichetta della Champions League. I nerazzurri sono infatti attesi da novanta minuti fondamentali in Germania, contro quel Borussia già battuto pochi giorni fa a San Siro: "Per noi è una gara importante – ha esordito Conte nella conferenza stampa andata in scena al Signal Iduna Park di Dortmund – Siamo entrambe a 4 punti in classifica e il Barcellona ha già ipotecato la qualificazione agli ottavi. Siamo stati bravi a vincere la partita in casa, ma ora ci aspettiamo delle difficoltà perché dall'altra parte ci sarà un avversario collaudato, che fa la Champions da anni. È uno step importante per l'Inter, giocheremo in un ambiente carico, elettrico. Veniamo a giocarci la partita con personalità. Che vinca il migliore".

Il credo di Antonio Conte

Dopo aver annunciato il pieno recupero di Stefano Sensi ("Faremo delle valutazioni per capire come è meglio utilizzarlo, se dall'inizio o durante la partita"), il tecnico nerazzurro ha poi spronato i suoi: "Dobbiamo crescere anche in mentalità – ha aggiunto Conte – Se sarà partita difensiva, lo sarà solo perché il Borussia attaccherà bene e ci costringerà a chiuderci. Sennò noi abbiamo il nostro credo. Abbiamo vinto sei partite in trasferta, questo vuol dire che andiamo sempre a giocarci il nostro match. Con i nostri pregi e i nostri difetti. Chi si aspetta una partita difensiva da parte nostra, si sbaglia".

La fatiche dei nerazzurri

L'impegno di Dortmund arriva a ridosso di altre partite infuocate già giocate da Handanovic e compagni: "Stiamo arrivando alla fine di un altro mini ciclo di sette partite. Incrocio le dita, perché l'ultimo mini ciclo ci vide perdere la sesta e la settima partita con Barcellona e Juventus – ha concluso il mister interista – La Champions è adrenalina, fa trovare energie anche a serbatoio non pieno. Sappiamo di aver lavorato tanto proprio per affrontare questo tipi di impegni".