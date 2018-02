Alla fine hanno avuto ragione i tifosi del Bayern Monaco. L'Anderlecht dovrà rimborsare di tasca propria i 900 sostenitori bavaresi che lo scorso 22 novembre avevano seguito la squadra in trasferta ma ad attenderli trovarono una brutta sorpresa: lì, in quel centro della regione di Bruxelles, i prezzi dei biglietti erano stati aumentati in maniera che la stessa Uefa ha ritenuto sproporzionata. Cento euro a testa, è questa la somma che i tedeschi furono costretti a sborsare per entrare nell'impianto ed essere sistemati nel settore loro destinato dando vita una forma di protesta eclatante perché tutti sapessero e soprattutto ‘vedessero' cosa era successo.

La protesta, cosa accadde. Striscioni ("La vostra cupidigia è stata in questo modo soddisfatta?", c'era scritto su uno di essi) e lancio di banconote in campo (pezzi da 500 fasulli), nel corso del match disputato allo stadio ‘Constant Vanden Stock', caratterizzarono le polemiche e fecero il giro d'Europa: non erano le solite intemperanze degli ultras ma dissenso che la Federazione ha ritenuto legittimo a distanza di 3 mesi dalla sfida di Coppa. E così a ciascun tifoso del Bayern presente quella sera verrà rimborsata una somma di 30 euro a fronte di quella spesa in occasione della quarta giornata della fase a gruppi: nel complesso l'Anderlecht dovrà pagare 27mila euro.

La decisione. La motivazione alla base della decisione adottata da parte della Uefa ristabilisce un po' di equità e rende giustizia rispetto alle obiezioni sollevate dai tedeschi: un club non può aumentare di oltre il 50% il costo dei tagliandi destinati agli ospiti rispetto a quelli praticati per i propri sostenitori. Non era la prima volta, però, che viene messa in atto una protesta del genere da parte del pubblico tedesco: una simile contestazione era stata organizzata anche in occasione della partita giocata dai bavaresi in Francia contro il Paris Saint-Germain.