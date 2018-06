Il Cesena, storico club romagnolo, è sull'orlo del fallimento. Una storia sportiva costruita in 78 anni, una lunga avventura che adesso rischia di finire in tribunale. Non ci sono più molte speranze di salvare dall'oblio il blasone che Massimo Troisi – a letto con Giuliana De Sio nella memorabile scena di Scusate il ritardo – menziona perché sta vincendo contro il suo Napoli. L'Agenzia delle Entrate ha bocciato il piano di risanamento che la dirigenza aveva presentato così da ottenere quel documento indispensabile per cercare di iscriversi al prossimo campionato di B. Quella categoria che il lavoro del tecnico, Fabrizio Castori (subentrato a Camplone a stagione in corso), era riuscito a preservare.

Alla salvezza conquistata a fatica sul campo non ha fatto seguito quella dei conti e di un bilancio divenuto difficile da sostenere. Dinanzi al no da parte dell'Erario alla proposta che prevedeva la riduzione del debito da 32 a 20 i milioni e una rateizzazione in 20 anni, null'altra possibilità è rimasta sul tavolo per evitare il tracollo. Il presidente, Giorgio Lugaresi, ha scritto una lunga lettera nella quale ha espresso il profondo dispiacere per la situazione che, a livello sportivo e più ancora a livello umano, gli provoca dolore anche per dipendenti e collaboratori che perderanno il lavoro. Amarezza – come racconta il massimo dirigente – alimentata anche per la mancata collaborazione da parte di altri imprenditori e dello stesso sindaco della città di Cesena, Paolo Lucchi.