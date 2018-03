Non è un nome che fa girare la testa ai tifosi, al momento. Eppure la qualità per diventare un bomber di razza c'è. E al di là degli attuali gol, per Alberto Cerri parla anche una carriera in cui – pur ancora giovanissimo – ha confermato di reggere agli appuntamenti ai quali è stato chiamato. Con continuità e garanzie sotto porta importanti. Così, davanti all'ultima doppietta, anche la Juventus si sta strofinando le mani visto che sa alcune stagioni i bianconeri lo hanno opzionato.

Numeri da bomber

Dopotutto le stigmate del campione ce le ha e i numeri sono dalla sua. A 16 anni scende in campo in Serie A, indossando la maglia del Parma che vince sul Pescara. Poi, nel 2014 si fa notare al Torneo di Viareggio: 4 partite e 6 gol realizzati, divenendone il capocannoniere. Nel 2017 riesce a sbloccarsi anche in Serie A, questa volta con la maglia del Pescara con cui va a segno per due volte. Infine, la stagione attuale, con la maglia del Perugia con cui ha segnato già 11 gol.

La Juve anticipa Milan e Inter

Il tutto a soli 21 anni, con una parentesi importante anche in Nazionale dove viene utilizzato con costanza dal ct Di Biagio, in attesa di fare l'ultimo passo importante: tornare alla Juventus che ne detiene il cartellino per vestire la maglia della prima squadra. I bianconeri, nel 2015 avevano già deciso che questo ragazzo di quasi 2 metri valesse qualcosa e così lo pagarono anticipando Milan e Inter, girandolo prima al Cagliari e poi alla Spal e oggi, al Perugia.

L'esplosione a Perugia

Ma il tempo del girovagare senza meta sembra poter essere terminato. Grazie ad un 2018 importante in cui Cerri con gli umbri ha segnato più del capocannoniere della serie cadetta, Caputo che dall'inizio dell'anno ha messo a centro solo due gol, confermandosi il più prolifico bomber della Serie B 2018.

Quanto vale e dove gioca

Punta centrale abile nel gioco aereo, predilige il piede destro. Le sue significative doti fisiche gli consentono di proteggere il pallone, favorendo in tal modo gli inserimenti dei centrocampisti, sfruttando anche il gioco aereo. Il suo cartellino è lievitato in questi ultimi mesi e adesso, Alberto Cerri vale circa 10 milioni di euro.