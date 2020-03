La Turchia, che a Euro 2020 affronterà anche l'Italia, perde un altro calciatore per gli Europei. Dopo lo juventino Merih Demiral dà forfait, con largo anticipo, anche Cenk Tosun, l'attaccante del Crystal Palace si è rotto il legamento crociato e va da sé che non riuscirà a ritornare in campo in tempo per giugno.

Cenk Tosun salta Euro 2020, crociato rotto

Durante un allenamento con il Crystal Palace Cenk Tosun ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Un problema enorme per questo calciatore che i londinesi avevano preso in prestito dall'Everton, che ora lo riavrà nuovamente in squadra. I medici del club guidato da Ancelotti visiteranno il calciatore e poi stabiliranno la data dell'intervento. Non c'è una diagnosi precisa, ma è certo uno stop che va dai quattro ai sei mesi.

La Turchia affronterà l'Italia

Euro 2020 si disputerà dal 12 giugno al 12 luglio, anche se c'è chi sostiene che la manifestazione possa essere rinviata. La nazionale guidata da Gunes si è brillantemente qualificata per gli Europei che disputerà però senza due cardini. Perché oltre al bomber Cenk Tosun, i turchi non potranno convocare nemmeno Merih Demiral, difensore centrale della Juventus che ha subito un serio infortunio al ginocchio nel mese di gennaio, ko che gli ha procurato la fine anticipata della stagione.

Chi è Cenk Tosun, il bomber della Turchia che salterà Euro 2020

16 gol in 42 partite con la nazionale, 5 nelle Qualificazioni all'Europeo, Cenk Tosun è un attaccante di buonissimo livello che in carriera ha vestito le maglie dell'Eintracht Francoforte, Gaziantepspor, del Besiktas, con cui ha vinto due campionato, prima di passare all'Everton, con cui ha giocato per un anno e mezzo. A gennaio era passato al Crystal Palace, esperienza breve e poco fruttuosa.