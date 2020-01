Edison Cavani in uscita dal Paris Saint-Germain. E' una notizia che circola da almeno un paio d'anni a ogni sessione di calciomercato, ma questa volta dovrebbe essere quella definitiva. Anche se il club francese starebbe facendo il classico ostruzionismo per non far partire subito la stella uruguaiana a gennaio. Almeno questa è la ‘verità' del padre del Matador, Luis Cavani che avrebbe ‘denunciato' il muro della società transalpina a non acconsentire ad una trattativa che sarebbe facilmente conclusa tra il giocatore e l'Atletico Madrid.

La ‘denuncia' del padre Luis

L'intesa tra il club spagnolo e l'ex Bapoli ci sarebbe da tempo e avrebbe il gradimento di tutti: Colchoneros, Simeone e – soprattutto – Edinson Cavani. La trattativa dovrebbe portare l’attaccante ex Napoli alla corte dell’Atletico Madrid ma tutto è in stallo per la volontà del Psg di trattenere il giocatore per la fase finale della Champions League. La ‘denuncia' arriva dal padre di Cavani che a "El Chiringuito" ha manifestato tutta la propria perplessità sull'atteggiamento di Leonardo e la dirigenza parigina: "Mio figlio vuole andare all’Atletico Madrid e l'Atletico vuole Cavani. A Parigi sta giocando 3-6 minuti e tutto questo è ingiusto per lui. Il Psg non vuole venderlo perché vuole averlo a disposizione per la Champions League. Lui vuole andare via perché ha bisogno di giocare”.

La panchina di Parigi

L'esplosione di Mauro Icardi, la presenza di Mbappè e di Neymar non permettono più al Matador di avere un posto fisso in squadra. Un problema che l'attaccante aveva da sempre manifestato e che non ha mai fatto scattare la classica scintilla con il club. Finchè giocava e si vinceva, tutto bene ma adesso la situazione sembrerebbe essere arrivata al limite: "Andare all’Atletico Madrid da Simeone secondo me sarebbe la scelta migliore. Con il Cholo tutti i giocatori danno il massimo vista la sua grande personalità”.

La conferma di Leonardo

Il problema è reale perché l'Atletico avrebbe offerto 10 milioni di euro, il Psg ne chiede almeno 30 e lo stesso ds parigino, Leonardo ha confermato l'interesse degli spagnoli e il rifiuto da parte del Psg: "Abbiamo avuto un'offerta dall'Atletico Madrid, ma non all'altezza del valore del giocatore. La cosa più importante, però, è il desiderio del calciatore, per cui vedremo come si evolverà il tutto nei prossimi giorni"