Cattiva gestione di Diego Costa, il Chelsea vuole licenziare Conte decurtando l’indennizzo

Antonio Conte ha ancora un anno di contratto con il Chelsea: in caso di licenziamento il club dovrebbe corrispondergli circa 10 milioni in euro. Una cifra alta se sommata anche all’investimento necessario per l’arrivo di Sarri e al quale vorrebbe dare una sforbiciata in riferimento alla cattiva gestione dell’attaccante spagnolo. Nell’estate scorsa il tecnico gli spedì un sms per dirgli che non faceva parte dei suoi piani.