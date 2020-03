A Frosinone, nella 28esima giornata di Serie B, a sorpresa la Cremonese si è imposta per 2-0. Il cambio di allenatore – il quarto della stagione – ha aiutato i grigiorossi che hanno vinto in casa della seconda della classe. Hanno segnato Parigini e Castagnetti, autore di una prodezza strepitosa. Il trentenne centrocampista ha realizzato il gol dell'anno, la sua conclusione è partita dalla metà campo del Frosinone.

La prodezza di Castagnetti in Frosinone-Cremonese

Bisoli si è presentato alla grande, conquistando tre punti molto pesanti a Frosinone, dove i ciociari di Nesta speravano di vincere per confermarsi al secondo posto. Dopo il vantaggio di Parigini all'inizio del secondo tempo la Cremonese trova il raddoppio e lo fa in modo incredibile con Castagnetti che intercetta un passaggio di Maiello, vede il portiere avversario fuori dai pali e calcia in modo impressionante. Bardi arretra, si tuffa, ma non raggiunge il pallone che si insacca, 2-0. Per la Cremonese questo è un successo importante, perché la squadra di Bisoli allunga su Trapani e Cosenza e si mette in scia di Venezia, Juve Stabia e Ascoli.

Crotone sorpasso al Frosinone

Il Frosinone perdendo in casa con la Cremonese è stato scavalcato dal Crotone, che si è imposto agevolmente in casa del Venezia, club invischiato nella lotta per non retrocedere, 3-1. La classifica, in alto, si sta via via sgranando. Il Pordenone battendo il Cittadella 2-0 si mantiene nelle zone che contano, terzo successo consecutivo per i friulani. L'Empoli, grazie a un'autorete, acciuffa il pareggio con il Trapani e così resta in zona playoff. Vittoria per 1-0 del Perugia sulla Salernitana. Cosmi si riscatta dopo una lunga serie di sconfitte. Domani in campo il Benevento, capolista e con un piede e mezzo in Serie A, e lo Spezia, altra grande pretendente alla promozione impegnata in casa della Juve Stabia.