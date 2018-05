Mondiale a rischio come con l'Europeo di due anni fa. Quando Carvajal ha sentito il muscolo tirare gli è sembrato come sprofondare nello stesso incubo vissuto nel 2016, sempre in occasione di una finale di Champions. Gli capitò a Milano, quando i blancos sfidarono e vinsero ai rigori contro l'Atletico Madrid. Gli è successo di nuovo a Kiev, in occasione del confronto col Liverpool. Dopo Salah – finito ko per un contrasto molto rude di Sergio Ramos non sanzionato dal direttore di gara – ad alzare bandiera bianca nel primo tempo è stato anche il difensore delle merengues.

La dinamica dell'infortunio è anche beffarda: non c'è alcun intervento al limite del regolamento di un avversario, né è frutto di un'azione forzata da parte del difensore spagnolo. Niente di tutto questo: Carvajal si fa male dopo un colpo di tacco, avverte un problema muscolare e resta a terra in lacrime, proprio come era accaduto pochi prima a Salah. Anche lui, nonostante l'intervento dello staff medico, è costretto a chiedere la sostituzione a Zidane: al suo posto entra Nacho mentre il compagno di squadra, infortunato e disperato, guadagna il tunnel degli spogliatoi.

Ricorrenza maledetta. La finale di Champions non porta bene a Carvajal che adesso rischia seriamente di saltare anche la convocazione per il prossimo Mondiale in Russia che scatterà il 14 giugno. Le sue condizioni verranno valutate con maggiore attenzione nei prossimi giorni ma al momento il rischio di figurare tra i grandi assenti della Coppa c'è. Una cosa del genere gli è successa nel 2016: si fece male nella finale con i Colchoneros poi saltò gli Europei disputati in Francia. Nelle lacrime e nell'espressione di sofferenza sul viso di Carvajal c'era anche questo: il timore di veder sfumare anche un appuntamento csì importante come la Coppa del Mondo.