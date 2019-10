Una giornata di squalifica (niente trasferta all'Olimpico contro la Roma). Dovrebbe essere questa la sanzione nei confronti di Carlo Ancelotti, espulso mercoledì sera nel concitato finale di Napoli-Atalanta. Succede tutto a pochi minuti dal termine: contatto in area di rigore dei nerazzurri tra Kjaer e Llorente non sanzionato dall'arbitro Giacomelli, sul capovolgimento di fronte Ilicic sigla il pareggio. È la scintilla che fa scoppiare l'incendio delle proteste in quei lunghi, interminabili minuti (ne verranno concessi ben 8 di recupero) durante i quali il direttore di gara non va a rivedere l'episodio sfruttando la on-field-review (la moviola in campo) convalidando la rete dei bergamaschi e contestualmente confermando che l'intervento sull'attaccante basco non era da penalty.

Le proteste dei calciatori del Napoli per il mancato rigore

Il tecnico dei partenopei è a bordo campo, vicino ai suoi calciatori visibilmente nervosi e amareggiati per quanto accaduto. L'impressione è che si rifiutino di riprendere il gioco. C'è Koulibaly che non vuol tornare nella sua metà campo per rimettere la palla in gioco dopo il 2-2. Con lui anche Insigne, Callejon, Fabian Ruiz. La discussione è animata e ad avere la peggio è l'allenatore di Reggiolo al quale il direttore di gara mostra il cartellino rosso.

Perché l'arbitro Giacomelli ha espulso Ancelotti

Cosa è successo di così grave? Cosa ha detto per meritare un provvedimento del genere? È stato lo stesso Ancelotti a spiegare cosa è avvenuto in quei momenti di tensione. Lo ha fatto ieri sera ai microfoni di Sky Sport quando ha spiegato le proprie ragioni e chiarito i motivi della rabbia.