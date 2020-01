Le ultime notizie di mercato sulla Roma, raccontano dell'accordo in dirittura d'arrivo con il Barcellona per Carles Perez. La trattativa tutt'altro che semplice tra i due club è arrivata al punto di svolta, con il duttile esterno offensivo classe 1998 che potrebbe arrivare nella Capitale già nella giornata di domani. Operazione da circa 15 milioni di euro, con i catalani che si sono assicurati un diritto di prelazione in caso di eventuale rivendita da parte della società capitolina.

Carles Perez alla Roma, le ultime notizie di mercato

Si è sbloccata la trattativa di mercato tra la Roma e il Barcellona per Carles Perez. Mancano solo gli ultimi dettagli e poi l ‘esterno offensivo prodotto della Cantera blaugrana potrà volare nella Capitale per le visite mediche e la firma con il suo nuovo club. Non dovrebbero esserci colpi di scena, anche perché le parti hanno trovato l'accordo, dopo che nelle ultime ore il discorso si era complicato alla luce della volontà del Barça di inserire un'opzione di recompra.

Perez, i dettagli della trattativa di mercato tra Roma e Barcellona

Carlos Perez dovrebbe approdare alla Roma a titolo definitivo. Operazione da circa 15 milioni di euro, per un giocatore che ha bisogno di giocare con continuità dopo il poco spazio in blaugrana. L'accordo con il club catalano dovrebbe prevedere anche una sorta di prelazione in caso di futura cessione da parte della Roma. Un modo da parte della società del presidente Bartomeu di cautelarsi in caso exploit di Perez.

Ultime news di mercato Roma, si tratta con il Valencia per Florenzi

L'asse di mercato Italia-Spagna è molto caldo per la Roma anche per un'altra trattativa questa volta in uscita. Il Valencia fa sul serio per Alessandro Florenzi, che in questa stagione ha perso la titolarità della corsia destra. Al momento il discorso si è bloccato sulla formula del possibile trasferimento: gli spagnoli vorrebbero un prestito con opzione di riscatto, mentre i giallorossi spingono per una cessione a titolo definitivo. Si discute ad oltranza.