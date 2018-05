Tra i migliori del campionato, la seconda forza della serie A, ricchi di elogi e complimenti. Ma con zero titoli in bacheca. Ecco il Napoli targato 2017/2018 che ha dato filo da torcere alla Juventus come altri pochi avversari in questi ultimi anni. Ma non basta, non può bastare per chi sogna in grande e pretende per sè e per i propri tifosi gli allori più prestigiosi. Come lo scudetto che manca da troppo tempo e che mai è apparso così vicino.

Il volto della delusione è quello ovviamente della bandiera del Napoli, Marek Hamsik, il capitano e faro del centrocampo che dopo il pareggio interno con il Torino ha compreso – come tutto il popolo partenopeo – che il sogno tricolore si è decisamente infranto. Nessun altro appello, nessuna possibilità di recupero a due turni dal termine.

L'acuto di Torino. Amarezza doppia se si pensa che il più era stato anche fatto, con il successo allo JStadium nel match con la Juventus, fermata al 90′ dall'incocciata di Koulibaly. Tutto buttato al vento con la sconfitta di Firenze che di fatto ha consegnato il settimo scudetto nelle mani dei bianconeri di Allegri.

La consapevolezza della forza. Davanti alla resa, all'addio di Pepe Reina, ai cambiamenti che arriveranno inevitabilmente anche nel Napoli (forse) non più di Sarri, Hamsik resta un punto fermo. Ma anche per il capitano è tempo di tirare – amare – somme attraverso i propri account personali e sul sito personale: "Avrei preferito che il mio gol fosse decisivo, invece contro il Torino è arrivato un solo punto e il sogno si è dissolto. Quest’anno abbiamo dimostrato la nostra forza, siamo tra i migliori club del campionato: è una buona base per lottare per il titolo l’anno prossimo".

Un tifo unico. Parole anche di apprezzamento ai tifosi, che sempre hanno creduto e sostenuto la squadra, sia nei momenti positivi che in quelli più difficili: "Durante la stagione abbiamo mostrato un grande calcio, abbiamo vinto tante partite e siamo anche stati al comando della classifica. C’è dispiacere per non aver vinto lo scudetto: Il gol di ieri lo dedico ai nostri grandissimi tifosi