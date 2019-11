Joao Cancelo non gioca (quasi) più. L’ex difensore della Juventus ha trovato fin qui pochissimo spazio con il Manchester City e con il Portogallo è diventato addirittura la terza scelta. L’infortunio di Nelson Semedo sembrava dovesse ridargli la titolarità e invece contro la Lituania Cancelo è finito ancora in panchina. Poche presenze in Premier, è l’alternativa a Walker (un intoccabile). In nazionale ora è la riserva di Ricardo Pereira (e Semedo), fin qui la stagione di Cancelo è da dimenticare.

Solo tre presenze da titolare al Manchester City per Cancelo

La scorsa estate il Manchester City ha sborsato 65 milioni di euro per Cancelo. La Juventus ne ha incassati 28 per il portoghese e ha avuto il brasiliano Danilo. Senza dubbio l’ex difensore juventino sapeva che non sarebbe stato facile conquistare il posto, sulla sua fascia c’è Walker, altro difensore pagato tantissimo (qualche anno fa). Si disse che Guardiola avrebbe potuto utilizzare Cancelo in posizione più avanzata, ma davanti la concorrenza è fortissima. Cancelo ha disputato, coppe comprese, 11 partite, 5 in Premier League, complessivamente ha all’attivo 629 minuti, in campionato appena 306, per una media di sessantuno minuti a partita. Solo tre le presenze da titolare. Briciole per un giocatore di qualità come Cancelo, costato tantissimo agli inglesi.

Joao Cancelo riserva anche con il Portogallo

Cancelo nonostante le scarse presenze stagionali è stato convocato da Fernando Santos per le ultime due partite di Qualificazione a Euro 2020. Il difensore probabilmente sperava di giocare, ma il c.t. del Portogallo lo ha mandato in panchina nel match con la Lituania, nonostante mancasse il titolare Nelson Semedo. Sulla fascia destra ha giocato Ricardo Pereira, esterno del Leicester, che sta sorprendendo ancora in Premier League. E adesso Cancelo inizia a farsi qualche domanda e chissà se chiederà la cessione nel mercato di gennaio.