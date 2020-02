C'è chi l'affare lo ha fatto e si chiama Juventus: il club bianconero in estate ha salutato l'esterno difensivo portoghese malgrado in molti credevano potesse trasformarsi in un ‘crack', cedendolo al Manchester City in cambio di Danilo. Una trattativa che aveva lasciato dietro di sè alcune perplessità ma che oggi, a distanza di qualche mese, si è rivelata una mossa vincente perché Joao Cancelo in Inghilterra si è perso, trasformandosi in un vero e proprio flop.

Joao Cancelo è stato pagato (e venduto) come un top player per una cifra più che importante, di 65 milioni di euro, 28 milioni in contanti più il cartellino di Danilo, valutato 37, da parte del Manchester City che oggi si ritrova però in rosa un giocatore più che modesto con prestazioni molto al di sotto delle aspettative.

Anche l'Inter si è tirata indietro

I problemi sembrano variegati e non di facile soluzione tanto che in questa ultima apertura invernale di calciomercato, il Manchester City ha provato a cedere il difensore portoghese pur di liberare un posto in rosa e provare a rivalutarlo: nessuno si è fatto avanti, nemmeno per un prestito, nemmeno l'ex di turno, l'Inter che ha preferito virare su altri esterni (Young e Moses) pur sapendo che il giocatore fosse sul mercato a buon prezzo.

I raporti con Guardiola e lo stipendio da top player

Anche i rapporti con Pep Guardiola non appaiono ottimali: il tecnico ha ripreso più volte Cancelo, chiedendo da un lato maggior impegno in campo e dall'altro di guardarsi attorno per capire cosa voler fare del proprio futuro vista l'oramai compromessa esperienza con il City. Il problema è che il giocatore guadagna molto e il club non ha intenzione di cederlo in saldo: al momento il nazionale portoghese ha collezionato solamente 10 presenze stagionali, troppo poco per guadagnare 5 milioni a stagione.