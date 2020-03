Quattro ipotesi per determinare il destino del campionato di Serie A che ha subito lo stop per effetto del decreto governativo sull'emergenza sanitaria scoppiata in Italia per il contagio da Coronavirus. Quattro opzioni prese in esame nel Consiglio federale straordinario convocato d'urgenza per tracciare la linea da seguire qualora, dopo il termine del 3 aprile imposto dal Governo, la situazione dovesse tornare alla normalità per ciò che riguarda l'attività agonistica. Quattro opportunità per chiudere in maniera "regolare" il torneo.

Recuperare le gare di campionato oltre il 24 maggio

Assegnare lo scudetto attraverso i playoff con play out per la retrocessione

Assegnare il titolo il base alla classifica attuale

Non assegnare alcun titolo

A spiegare quali erano i termini della discussione sul tavolo è stato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, al termine dell'assemblea in Federcalcio presieduta dal numero uno Gabriele Gravina. Molto dipenderà anche da quale decisione prenderà la Uefa sulla possibilità di procrastinare l'inizio di Euro 2020. Diversamente servirà trovare la soluzione migliore come imposto dalla contingenza degli eventi, non solo per la lotta al vertice ma anche per il quadro delle retrocessioni. Nessuna possibilità che ci sia un allargamento delle squadre a 22 rispetto alle 20 attuali.

I punti salienti del comunicato ufficiale della Figc