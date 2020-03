In caso di una sospensione del campionato italiano, chi potrebbe rimetterci seriamente è la Lazio. Che sta accarezzando il sogno più ambito, quello tricolore. E' infatti, al di là dell'attuale classifica che la vede seconda ad una spanna dalla capolista Juventus, la più credibile pretendente allo scudetto 2019/2020, traguardo che manca da 20 anni, dalla stagione 2000, ultimo trionfo in campionato dei capitolini. Per questo, nella Roma biancoceleste chiedono – e pretendono – chiarimenti a riguardo. Se domani martedì 10 marzo, il Consiglio Federale straordinario optasse per la sospensione definitiva dell'intera stagione, cosa accadrebbe?

Far proseguire la stagione fino alla fine

A prendere parola è Arturo Diaconale, il responsabile della comunicazione del club capitolino che ha voluto cercare di dipanare la matassa ancor prima che si venga a creare. E ha deciso di farlo via social network, provando a confortare i tifosi della Lazio che temono un eventuale scacco matto alla propria società a favore di altre. Per Diaconale – che è quindi a tutti gli effetti anche il portavoce del presidente Claudio Lotito – non si puòm né si deve fermare il campionato in corso.

Il discorso social del portavoce della Lazio

Il discorso assunto è a largo spettro. Non è (solo) un problema di interesse privato ("una eventuale interruzione dell’attuale campionato a causa del coronavirus possa impedire alla Lazio di oggi di conquistare quello scudetto verso cui viene al momento proiettata dai brillanti risultati "), ma si pone l'accento su una veduta più ampia in cui lo stop significherebbe a lungo termine creare dei danni irreparabili ("significherebbe far saltare tutti i diritti televisivi e condannare al fallimento la gran parte delle società calcistiche italiane")

La garanzia di vigilanza di Lotito

Diaconale parla di "ministri demagoghi e dirigenti irresponsabili", non fa nomi ma i riferimenti sono più che chiari. Ma tuona: "Non sarà facile imbrogliare il Presidente Claudio Lotito". Di certo, dunque, la Lazio si è ufficialmente schierata per il prosieguo della stagione in corso, al di là di Decreti, emergenza sanitaria, ‘deroghe', scioperi o qualsiasi altra questione.