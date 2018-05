Scusate la brutalità ma il discorso dev'essere stato più o meno questo: ci sono i soldi dei diritti tv da spartire, vogliamo perdere altro tempo e milioni in chiacchiere oppure ci accordiamo in qualche modo? E' successo più o meno questo nell'assemblea di Lega di Serie A e il modo per appianare divergenze è stato trovato nella maniera più semplice e classica: la divisione delle poltrone che fa contenti tutti e tutto dimentica, anche i particolari più scabrosi. A cominciare dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, che è stato: a) fautore e sodale di Carlo Tavecchio alla presidenza della Figc ma adesso è passato dalla parte di Giovanni Malagò, tra gli oppositori più forti dell'ex numero uno della Federcalcio; b) fautore e sodale di Urbano Cairo (patron del Torino) nella partita per l'assegnazione del bando agli spagnoli di Mediapro, salvo cambiare idea, sposare la tesi del commissario, riabbracciare Sky e accomodarsi nella ‘governance' del calcio italiano. E che gli fai al ‘gattopardo'.

Vi troverà un altro ex acerrimo nemico, perché questo è tempo di pace, raccolta e baci sulle guance: Giuseppe Marotta, l'ad della Juventus campione d'Italia che di scudetti ne conta 36, due in più rispetto ai 34 ufficialmente riconosciuti dalla Federazione dopo Calciopoli. Insomma, in seno alla Figc siederà un dirigente che ne disconosce sentenze e atti ufficiali nel momento in cui rivendica e ostenta la propria gioia per la conquista del 36° titolo (come scritto anche sulla facciata dell'Allianz Stadium di Torino). Però a Malagò, Micciché (numero uno della Lega di A) e agli altri presidenti (compresi quelli delle squadre retrocesse) questo o non importa molto oppure considerano il vezzo della ‘vecchia signora' alla stregua della demenza senile cui tutto si perdona.

A Marco Fassone, addirittura, hanno riservato un posto nel prossimo consiglio di Lega. Cosa significa? A rappresentare i club di Serie A sarà l'ad di un club che la Uefa ha bocciato due volte (negando prima il voluntary agreement poi il settlement agreement) e rinviato a giudizio per questioni di fairplay finanziario perché non ha ben chiaro come, quando e con quali soldi intende ripianare il bilancio, chi dovrebbe garantire la continuità aziendale; che rischia di essere escluso dalle Coppe; che è in mano al Fondo Elliott, creditore di oltre 300 milioni dell'attuale presidenza cinese il cui giro di affari è indefinito, e potrebbe anche metterlo in liquidazione. Così è se vi pare: toccato il fondo, continuiamo a scavare. Prima o poi salterà fuori anche il ‘nuovo' presidente federale.