José Maria Callejón è una delle colonne del Napoli di Maurizio Sarri, non lo scopriamo certo noi. L'ex madridista è insostituibile nell'undici partenopeo undici da quando è arrivato sotto il Vesuvio quasi 5 anni fa per volere di Rafa Benítez e, da allora, ha giocato 170 partite in Serie A, perdendone solo due per squalifica.

La fatica fisica derivante dal lavoro che è solito fare sulla fascia ha tolto un po' di lucidità sotto porta ma con la rete che ha segnato all'Hellas Verona ha toccato quota 53 e con questa cifra è diventato il miglior marcatore spagnolo nella storia della Serie A.

Callejon meglio di Luisito Suarez: 53 reti in Serie A.

Riconoscimento importante per il motrileño che aspettava questo omento dallo scorso 29 ottobre, quando aveva superato Luisito Suarez, 51 goal nel massimo campionato italiano, con un goal segnato contro il Sassuolo. In Spagna spesso ci sono dei problemi con le statistiche e molti media nella giornata di ieri hanno celebrato un record che il numero 7 aveva conquistato già due mesi. Anche il suo ex compagno di squadra Alvaro Arbeloa ieri pomeriggio si è congratulato con Callejon con un tweet: "Con la rete di oggi, Callejon è il migliore marcatore spagnolo della storia della Serie A. Si fa presto a parlare ma dietro a questo traguardo c'è perseveranza, talento e fede illimitata in se stessi. Congratulazioni, fratello, sei grande!".

Mercato Napoli, Verdi in pole.

Il Napoli, nel frattempo, sta cercando un uomo che possa far rifiatare Callejon e cercare di dargli riposo più spesso perché il numero 7 non si è mai fermato. Gli azzurri per dare l'assalto decisivo allo scudetto ha bisogno di un altro uomo davanti e tra i nomi più caldi c'è quello di Simone Verdi del Bologna. Qualche giorno fa Maurizio Sarri ha dichiarato che per sostituire Callejon ci vorrebbe un calciatore che possa mixare le qualità di Verdi e di Deulofeu. Insomma, il profilo è chiaro ma adesso c'è bisogno di muoversi sul mercato prima del ritorno in campo il 21 gennaio a Bergamo.