L'Inter è in ginocchio e con lei tutto il calcio italiano perché è sui nerazzurri che sta ricadendo il problema più grave dato dall'emergenza da Coronavirus. Un calendario già over booking di date, tra Coppa Italia, Serie A ed Europa League è diventato una autentica sciarada con i rinvii imposti dalla Lega sulla scia delle direttive del Governo.

Al di là delle polemiche di rito, con il presidente nerazzurro Steven Zhang che è andato oltre il lecito accusando pesantemente i vertici del calcio italiano, il problema resta. E la regolarità del campionato non è il punto principale. Come ha detto Tommasi in esclusiva a Fanpage.it il vero ostacolo e pericolo è che non si riesca più a tornare a giocare e si rischi la sospensione dell'intera stagione agonistica.

L'over booking del calendario: niente date per i recuperi

Il punto è che l'Inter è stata coinvolta, suo malgrado con il rinvio – al momento – di tre gare. C'è la sfida alla Sampdoria, poi il derby d'Italia, quindi il ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Tre partite che non si sa quando poterle disputare e nel mezzo gli ottavi di Europa League (andata e ritorno con il Getafe) e le altre partite di campionato. Anche cercando di fare l'impossibile, per l'Inter il mese di maggio rischierebbe di non bastare per inserire tutte le gare (già in una prima analisi si è visto come i nerazzurri sarebbero costretti a scendere in campo per un mese ogni 2-3 giorni.

L'Inter fuori dalle Coppe

La via d'uscita è "tifare contro" l'Inter in Europa League: solamente l'eventuale fuorisucita dalla Coppa permetterebbe di trovare date utili per inserire le due partite di Serie A e quella di Coppa Italia. Altrimenti è il caos più completo e si dovrebbe andare oltre la fine della stagione regolare. Tenendo presente, però, che ci saranno alle porte anche gli Europei. Altra soluzione non c'è, resta solamente da sperare che bob vi siano ulteriori rinvii ma si inizi almeno a giocare a porte chiuse