Mattia Caldara è uno dei prospetti migliori del calcio italiano. Esploso un anno fa e con un rendimento incredibile che lo hanno visto protagonista assoluto nel campionato dell'Atalanta ed è finito nel mirino della Juventus, che si è aggiudicata il cartellino nella sessione di mercato invernale del 2017.

Il difensore centrale della Dea ha parlato a Sky Sport in vista della ripresa del campionato, quando i nerazzurri incontreranno il Napoli il casa nel ‘lunch match' di domenica e dopo la vittoria in Coppa Italia pensare ad una nuova impresa dei ragazzi di Gian Piero Gasperini non è impensabile.

Caldara: Napoli? Il mister ci chiede di essere aggressivi.

Questo ragazzo del 1994 l'anno scorso ha esordito in Serie A proprio contro il Napoli e alla gara di ritorno è stato autore della doppietta al San Paolo che ha, di fatto, regalato lo scudetto alla Juventus. Nella gara d'andata i bergamaschi hanno perso in casa degli azzurri ma si sono rifatti andando a vincere la gara degli ottavi di Coppa Italia: le reti di Castagne e Gomez hanno eliminato i partenopei. La Dea è una bestia nera del Napoli in questi ultimi anni e Caldara spiega perché

Sì, quella contro il Napoli è una partita speciale. L'anno scorso è stato il mio esordio ed è stata la partita della svolta per me e per molti dei miei compagni della passata stagione. Per me è stata senza dubbio una notte indimenticabile, ovviamente quella che ricordo più piacevolmente. Spero che arriverà ancora un'altra notte del genere, anche se sarà molto difficile. Proveremo a sfruttare al meglio le nostre possibilità, perché ci giochiamo una fetta importante della nostra stagione. Perché riusciamo a mettere così in difficoltà il Napoli? Il Mister ci chiede sempre di essere molto aggressivi contro di loro, perché hanno un ottimo palleggio e sappiamo che se li lasci palleggiare fanno veramente delle triangolazioni così veloci che non riesci nemmeno a prenderli. Quindi lui vuole che pressiamo molto, soprattutto i centrocampisti, e domenica dovremo giocare ancora una volta così.

Caldara: Vogliamo l'Europa.

Mattia Caldara ha parlato del gioco del Napoli e degli obiettivi dell'Atalanta, che spera di arrivare in Europa anche quest'anno

Il gioco che ha il Napoli di Sarri credo che sia unico in Europa, molte volte vedendoli giocare non capisci come facciano ad arrivare sempre in porta. Mentre Gasperini credo che abbia cambiato il mio modo di giocare perché vede un calcio totalmente diverso rispetto agli altri. Vuole che i giocatori, anche da dietro, impostino l'azione per cercare di creare superiorità numerica e anche a livello fisico mi ha cambiato totalmente. Se adesso sono qua credo che sia merito suo. Il nostro obiettivo di quest’anno è quello di arrivare di nuovo in Europa, sappiamo che ci sono squadre molto preparate come Sampdoria, Torino e Milan con le quali ci giocheremo fino all’ultimo la qualificazione, però siamo consapevoli della nostra forza e anche quest’anno proveremo fino all’ultimo di arrivare in Europa.

Caldara: Alla Juve non c'è tempo per sbagliare.

Infine il difensore centrale dell'Atalanta ha parlato del suo futuro alla Juventus