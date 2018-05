La lunga e splendida stagione dell’Atalanta non è ancora finita. I nerazzurri devono conquistare un punto se vogliono garantirsi il settimo posto, ma vincendo a Cagliari avrebbero la possibilità di prendersi anche il sesto posto che arriverà se il Milan non batterà la Fiorentina. Ma è già tempo di addii e saluti. Perché ha voluto già ringraziare il caldo tifo bergamasco Mattia Caldara, che il prossimo anno giocherà con la Juventus.

Il difensore lo scorso anno fu acquistato dalla Juventus, che però decise di lasciarlo per un’altra stagione in nerazzurro. L’annata adesso è quasi finita e Caldara sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare i tifosi dell’Atalanta con un lunghissimo messaggio:

Tutto è iniziato quel giorno, una partita indimenticabile che ha cambiato la mia vita e la nostra stagione. In questi due anni abbiamo condiviso gioie e sconfitte, ma non è mai mancato il vostro supporto che ci ha spinti fino a qui. Ieri ho avuto la fortuna di indossare la fascia di capitano, è stato emozionante e spero di averla onorata. Tante persone mi hanno scritto ringraziandomi per la stagione ma in realtà sono io a volervi ringraziare per l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Ho avuto la fortuna di crescere in una società che mi ha sempre aspettato anche quando sembrava non fossi pronto a questi palcoscenici. Il merito va alla famiglia Percassi e a tutti gli allenatori che mi hanno aiutato in questa mia crescita e che non smetterò mai di ringraziare.