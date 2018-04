Gli ex calciatori Beppe Signori, Cristiano Doni, Stefano Mauri e altre 28 persone coinvolte nell'inchiesta sul Calcioscommesse sono stati tutti rinviati a giudizio. E' questa la decisione presa dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Bologna, Francesca Zavaglia, relativamente al filone aperto nel 2011 dalla Procura di Cremona e poi trasferito in Emilia nel 2017 per ragioni di competenza territoriale.

Sono 31 nel complesso gli imputati che adesso dovranno difendersi in tribunale rispetto alle richieste formulate dal pm Roberto Ceroni e ai reati contestati: ovvero, associazione a delinquere pluriaggravata finalizzata alla frode sportiva. Unica posizione stralciata è stata quella di un commercialista per il quale il gup ha ritenuto opportuno il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.

Nonostante siano trascorsi quasi 7 anni da quando la Procura di Cremona sollevò il coperchio sulla promiscuità dei traffici indiscriminati intorno al mondo del calcio, la vicenda giudiziaria è appena agli inizi e la matassa da sbrogliare è abbastanza intricata. Servirà ancora del tempo prima di accertare la fondatezza delle accuse e arrivare (finalmente) a una sentenza. Il processo iniziato nel 2011 venne trasferito ad aprile del 2017 in Emilia per questioni di competenza territoriale.

Il 5 aprile scorso, però, il pubblico ministero Roberto Ceroni aveva sollevato un conflitto negativo di competenza sostenendo che il processo doveva invece essere istruito e celebrato a Cremona. Il gup Zavaglia ha spedito tutti gli atti alla Corte di Cassazione per risolvere la controversia ma, nel frattempo, il processo proseguirà a Bologna. In attesa del pronunciamento da parte della Suprema Corte, è stata già fissata la prossima udienza che avverrà il 19 giugno, quando si accenderanno ancora una volta i riflettori su una delle pagine più controverse del calcio italiano.