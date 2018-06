Mario Balotelli, chi lo vuole? In teoria e sulla carta tutti, poi a conti fatti è al momento ancora un giocatore del Nizza, dove però vorrebbe non giocarci più per cercare nuovi stimoli e soprattutto traguardi più prestigiosi. Le qualità ci sono, la tecnica anche e la testa sembra essere tornata a posto. Anche l'occasione da un punto di vista economico è giusta visto che risulta essere un parametro zero con scadenza di contratto.

Tutti chiedono, nessuno copra. Eppure, al momento Balotelli è ancora in rossonero. Su di lui si sono mosse alcune italiane, tra cui il Napoli, ma mai senza affondare il colpo. Anche la Roma ci ha pensato prima di investire su un altro possibile crack come Kluivert Junior. All'estero, stessa musica: molti club si sono fatti avanti per sondare il terreno, poi nessuna offerta concreta. Nemmeno dopo il ritorno in Nazionale. Così che ad oggi, l'unica possibilità concreta è restare in Ligue1, al Marsiglia con il club allenato da Rudi Garcia che si è proposto.

Senza fretta. Il suo agente Mino Raiola non sembra preoccuparsi per il futuro del suo assistito convinto che possibili pretendenti si stiano prendendo tutto il tempo possibile così come l'entourage di Balotelli che sta cercando per capire quale possa essere la squadra adatta all'attaccante, visto che il contratto col Nizza è ormai agli sgoccioli.

Per Raiola l'affare si può fare. Con l'Olympique Marsiglia ci sono ottimi rapporti e il giocatore è stimato per la squadra francese finalista di Europa League. Anche Raiola lo ha confermato spiegando che il trasferimento sarebbe anche di gradimento a SuperMario: "Conosco bene il suo direttore sportivo. Riguardo Balotelli vedremo, è ancora presto. Mario può integrarsi alla perfezione nella mentalità dell'OM. Lui è un calciatore emozionale, che dà sempre il cento per cento per la squadra in cui gioca. I marsigliesi sono caldi, proprio come Mario"