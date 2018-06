Arturo Vidal è sempre al centro della scena. Sia che compia giocate importanti in mezzo al campo confermandosi uno dei migliori interpreti del suo ruolo, sia che rilasci dichiarazioni sul suo futuro, oramai per certo lontano dal Bayern Monaco. Molti lo vogliono, non è un mistero, soprattutto in Italia dove con la maglia della Juventus ha lasciato un segno indelebile.

Prima l'Inter di Luciano Spalletti, poi il Napoli di Carlo Ancelotti. Una corte spietata alla quale i campioni di Germania hanno sempre respinto al mittente dichiarando quasi incedibile il cileno. Che però è stanco della Bundesliga e ha un mercato attorno a sè molto ricco. Due motivi per cui Rummenigge si sta guardando in giro.

Fascino Flamengo. Per Vidal però, non c'è solamente il panorama europeo, dove potrebbe scegliere dove andare a giocare e probabilmente anche facendo il prezzo del proprio ingaggio. Per il centrocampista della Roja cilena c'è anche l'idea di trasferirsi altrove, in Sud America, e in una squadra in particolare, il Flamengo. Una società che ha un fascino unico e che intriga Re Artù, pronto anche a valutare un'eventuale interessamento.

“Il Flamengo mi piace. Sono molto legato a Renato Augusto, che è un mio grande amico e che mi ha sempre parlato bene del club e dei suoi tifosi. Mi piacerebbe vivere quell’energia. Giocare nel Flamengo, al Maracanà, sarebbe un sogno. Se mi vogliono contattare, sono qui. Potremmo vincere la Libertadores, il Brasileirao, il Carioca…qualsiasi cosa”.

Cuore verdeoro. Il Brasile nei pensieri e nel cuore. Vidal, infatti, per l'imminente Mondiale di Russia, ha le idee chiare anche su quale Nazionale tifare, quella verdeoro. "A mio avviso, il Brasile è la più forte, tiferò per loro. L'Argentina di Messi? Non fa paura. Io l'ho battuto in tutte le finali che abbiamo disputato e sono pronto a ripetermi in caso di altre finali da giocare"