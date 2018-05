Mario Balotelli è pronto a riprendersi l'Italia. Roberto Mancini lo ha indicato quale punto di riferimento del nuovo corso azzurro e per SuperMario potrebbe iniziare una nuova era. Lontani i momenti in cui faceva parlare di sè per problematiche legate a situazioni extra calcistiche. A Nizza, in due stagioni lontane dai riflettori sembrerebbe aver ritrovato il piacere di giocare a calcio e di ritornare protagonista in campo. Una crescita che è culminata in queste settimane con il richiamo azzurro.

Tante le perplessità attorno a Balotelli ma anche la curiosità di testare se realmente potrebbe considerarsi finalmente un leader. Le amichevoli con la Nazionale saranno un banco di prova importante perché verificheranno le qualità umane più che le indiscusse doti tecniche. A Mancini l'onere della prova, a Mario la possibilità di una redenzione totale quanto attesa. Anche perché potrebbe essere il lasciapassare per un ritorno in Italia dove il mercato è in attesa di capire cosa fare.

L'Italia come banco di prova. Mino Raiola ha già ‘pasturato' raccogliendo l'assist del Mancio e rilanciando oltre, perché Balotelli è comunque un attaccante che potrebbe ancora una volta spostare gli equilibri se ben motivato e in forma perfetta sia piscologica che fisica. "Balotelli? È in nazionale, sono contento per lui e per l'Italia. Questa è la sua grande ambizione, la Nazionale è sempre stata la sua passione. Qualcuno non l'ha capito."

Pretattica di Raiola. Parole dolci del procuratore che intanto osserva gli andamenti di mercato. Tante le voci, tante le supposizioni, da Napoli a Roma, tutti guardano con interesse a SuperMario. "Dove va? Napoli, Roma. Lo diciamo a Monchi? Io parlo un po' di spagnolo. Chi ha in testa un progetto importante e ambizioso oggi può fare un grande affare, la scusa della paura del comportamento non vale più"

I 10 milioni di buonuscita. Dopotutto Riola ha ragione, da due anni Balotelli si sta comportando da professionista del calcio. Una maturità che potrebbe fare bene a lui e a chi scommetterà su di lui: "Mario da due anni ha dimostrato la sua maturità, è vice capitano della nazionale. Quindi chi lo prende fa un grande affare, ora sta ai club italiani capire se vogliono farlo". Il problema forse è un altro, su cui sapientemente Raiola tace: i 10 milioni di ‘buonuscita' che bisognerebbe pagare al Nizza malgrado il parametro zero.