Mario Balotelli lascerà il Nizza. Poco ma sicuro. Dopo il rilancio del club francese per il secondo anno, non ci sarà una ulteriore proposta per il terzo anche perché l'attaccante italiano si è ritrovato e ha voglia di piazze più prestigiose con cui confrontarsi. Così si è aperto il ballo delle pretendenti, soprattutto in Italia dove il ritorno di SuperMario divide l'opinione pubblica.

Ma Mario Balotelli potrebbe restare in Ligue1, non con il Nizza ma con il Marsiglia. Si sta registrando in queste ore, infatti, un forcing dell'ex Roma Rudi Garcia per provare a chiudere una proposta per l'attaccante italiano. Che potrebbe anche gradire.

Restare in Francia. In francia sono praticamente certi: Rudi Garcia non riesce pensare ad altro. Balotelli è diventato la priorità del club francese finalista in Europa League. Per l'allenatore sarebbe l'elemento offensivo perfetto per aumentare ancor più il peso in attacco. Un'idea che ha un sottofondo di credibilità perché a Marsiglia vogliono ancora migliorare rispetto alla scorsa stagione.

Il chiodo fisso di Garcia. Secondo La Provence, al Velodrome stanno cercando di accelerare la trattativa con Mario Balotelli e con il suo procuratore storico Mino Raiola. Balotelli è reduce dalla sua miglior stagione in carriera con la maglia del Nizza con 27 gol fra campionato, coppe e Nazionale e per Raiola – che al momento non ha alcuna proposta concreta – rappresenterebbe un punto di partenza su cui lavorare.

Il Marsiglia fa sul serio. Né Mitroglu né Germain sono stati nell'ultima stagione all'altezza delle aspettative, e a Garcia serve una prima punta di alto livello. Il prescelto sembra proprio l'ex attaccante di Inter e Milan che ha ricevuto un appoggio da coloro che potrebbero diventare i suoi futuri compagni di squadra, come Rami e Thauvin che in questi giorni si sono esposti a favore dell'arrivo di Balotelli.