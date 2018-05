Edinson Cavani e il Paris Saint-Germain sono arrivati ai titoli di coda. Tra il club campione di Francia e il Matador uruguaiano l'idillio è terminato, soprattutto dopo l'arrivo a Parigi di Neymar, la stella brasiliana che ha spaccato lo spogliatoio. Per l'ex Napoli si vociferava già da tempo di un cambiamento ma adesso si è quasi all'ufficialità.

Dalla Spagna, rimbalzano intanto delle notizie di mercato che riguardano Cavani: ci sarebbe già l'accordo con l'Atletico Madrid di Diego Simeone, finalista di Europa League contro l'Olympique Marsiglia. Una destinazione gradita a tutte le parti: il Psg non perderà prezioso tempo nella finestra di mercato, capitalizzando il più possibile, Cavani ritroverà un club che ha intenzione di puntare su di lui e l'Atletico un bomber da 30/40 gol stagionali.

Il Psg preferisce Neymar. Secondo il ‘Mundo Deportivo' tutto sarebbe già fatto anche se trai due club e il giocatore non filtrano notizie a riguardo. Si sa da tempo che tra il Psg e Cavani non corra più buon sangue e che la dirigenza ha fatto le proprie scelte individuando in Neymar il futuro del club. Emarginando il Matador che, a 31 anni, ha subito risposto trovandosi un'altra casa.

12 milioni di ingaggio. L'uruguaiano a Parigi ha un ingaggio altissimo, da 12 milioni a stagione. Improponibile peri Colchoneros provare solo ad avvicinarsi a quelle cifre. Ma Cavani ha fatto già sapere che sarebbe disposto a una riduzione dello stipendio pur di mettersi agli ordini di Simeone e giocare insieme ai compagni di nazionale come Diego Godin e Josè Maria Gimenez.

Dybala ‘libero'. Ciò significherebbe un cambio di strategie di mercato da parte dell'Atletico Madrid. Secondo sempre la stampa spagnola, infatti, l'Atletico nei giorni scorsi era stato vicino alla Juventus per trattare Paulo Dybala. Senza successo. Così, ecco la virata improvvisa: Edinson Cavani, più bombe rispetto alla Joya e meno regista.