Un Mondiale sotto tono per Mohamed Salah, la stella egiziana che è arrivata in Russia a cavallo della strepitosa stagione giocata con il Liverpool ma anche non in perfette condizioni fisiche per l'infortunio subito nella finale di Champions League ad opera di Sergio Ramos durante il primo tempo contro il Real Madrid.

Una tocca e fuga, con il suo Egitto eliminato nella fase a Gironi, ma con Salah che è riuscito comunque a lasciare un piccolo ricordo, segnando e provando a distinguersi per classe e tecnica. Le stesse qualità che lo hanno reso celebre in Premier League in una stagione che lo ha visto protagonista assoluto con la maglia dei reds. La scorsa stagione Salah ha segnato 44 reti in 52 partite e fatto 16 assist.

La rinascita in Inghilterra

Dopo la parentesi italiana alla Fiorentina e poi alla Roma, il ritorno in Premier League, a seguito della parentesi poco fortunata a Londra con la maglia dei Blues del Chelsea, è stato un ritorno d'autore. Con Klopp in panchina, Salah è riuscito a esprimere il meglio del proprio calcio confermandosi un giocatore di caratura internazionale.

Adesso, a ridosso dell'eliminazione ai Mondiali russi, per l'esterno offensivo nordafricano è arrivato anche il rinnovo del contratto che conferma la rinnovata fiducia nelle sue immense qualità. Il Liverpool lo ha voluto così togliere dal mercato ancor prima che potesse finirci.

L'elogio da parte di Klopp

Ovviamente, la supervisione e il placet di Jurgen Klopp è stato fondamentale. Salah aveva già un contratto con scadenza 2022 ma per il 26enne egiziano è una concreta possibilità per poter fare ancora meglio con la maglia dei reds, dove oramai è diventato una vera propria icona, un punto di riferimento per compagni e tifosi: "E' il giusto riconoscimento a chi ga dato tanto per questa maglia" ha sottolineato l'allenatore tedesco. "Salah aveva già sottolineato come Liverpool sia diventata casa sua e tutto ciò non può che far bene al giocatore che al club"