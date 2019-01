Colpo di mercato del Borussia Dortmund che ha annunciato l’acquisto di Leonardo Balerdi, difensore classe 1999, del Boca Juniors. Di questo centrale si parla benissimo da tempo. Il centrale era nel mirino anche della Juventus e del Barcellona. Non è stata resa nota la durata del contratto, ma nel comunicato il club tedesco ha fatto sapere che l’argentino si è legato per tanti anni con il Borussia, quindi almeno un quinquennale.

Il Borussia ha beffato sul mercato Juventus e Barcellona

Dunque Balerdi, difensore di cui si parla molto bene da qualche anno, non vestirà né la maglia della Juventus né quella del Barcellona. Entrambe le squadre avevano seguito il giocatore e avevano anche trattato con il Boca, i bianconeri hanno ottimi rapporti con gli xeneizes, ma nessuna delle due è riuscita a chiudere la trattativa. Il Borussia Dortmund, club che da sempre punta su giovani calciatori, ci ha creduto, ha investito su Balerdi e ha anticipato due dei club più forti d’Europa.

Chi è Leonardo Balerdi

Dalle chiare origini italiane, Balerdi quest’anno è arrivato in prima squadra, ma è un giocatore del Boca Juniors dal 2013, all’epoca aveva 14 anni. La trafila nelle giovanili l’ha fatta con grande profitto, letteralmente ha bruciato le tappe. Il suo maestro è stato il ‘Flaco’ Schiavi, una bandiera del club di Buenos Aires. Con la nazionale argentina Under 20 ha disputato due partite. In patria lo hanno paragonato a Bonucci, è un difensore moderno, ha i piedi buoni e un grande fisico. Con il Boca Juniors ha giocato cinque partite in campionato negli ultimi mesi, in cui ha fatto le prime esperienze da professionista. Adesso giocherà con il Borussia Dortmund, che è primo in classifica e vuole strappare la Bundesliga al Bayern Monaco. I giallo-neri per acquistarlo hanno sborsato quasi 20 milioni di euro.