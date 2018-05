Il Sassuolo che sbanca San Siro piace. E si rilancia anche sul prossimo mercato visto che la squadra di Iachini è composta in gran parte di giovani interessanti che hanno sempre diversi estimatori. Tra questi, in cima alla lista dei taccuini di tutti gli operatori di mercato c'è Matteo Politano e non solo perché ha segnato un gol ad Handanovic, beffando il portiere sloveno con un rasoterra su punizione sotto la barriera.

La punta neroverde è da inizio anno che sta sorprendendo e il suo finale in crescendo ha destato l'interesse di molti: non è una meteora, sta lavorando bene in provincia e ha caratteristiche interessanti. Tanto che subito il Napoli di De Laurentiis aveva avviato contatti con l'entourage la società di Squinzi per capirne la situazione.

Tutti sulla punta neroverde. Il Napoli con Maurizio Sarri diretto interessato, aveva messo gli occhi su di lui per primo. Ma con la definitiva esplosione nella seconda parte del campionato in corso, alla corte neroverde sono arrivate anche l’Inter, il Milan e la Roma un po’ più defilata ma pronta ad inserirsi.

La stagione di Politano. Matteo Politano ha compiuto un campionato importante, confermando le proprie doti offensive: trentacinque presenze, dieci gol e cinque assist per il numero 16 neroverde che adesso potrebbe spiccare il volo verso un top club dove poter provare a spiccare il definitivo salto di qualità.

Bandiera Berardi, Politano sul mercato. Voci di mercato anche su Acerbi, che piace alla Fiorentina, e su Duncan, osservato dal Milan ma non per Berardi, ex enfant prodige che oggi potrebbe diventare anche una bandiera neroverde, squadra in cui è esploso, maturato e che lo ha fatto crescere: "ci piacerebbe continuare il percorso con lui. Se dovesse restare la nostra bandiera non ci dispiacerebbe – ha detto l'ad neroverde Carnevali – Per Politano il discorso è differente: ci è stato chiesto da alcune società, è cresciuto molto ma ci vuole tempo perché si confermi. Però penso che possa ambire ad arrivare in un grande club"

Iachini e il prolungamento. Infine, la situazione di Iachini, altro elemento che determina il futuro prossimo mercato, sia in entrata che in uscita: l'allenatore non avrebbe intenzione di cambiare, il progetto sarebbe solamente all'inizio: "C'erano tante difficoltà e paure, ma le abbiamo superate insieme attraverso il lavoro. E' un risultato importante per i giocatori, per i tifosi e per la società. Finito il campionato mi metterò a parlare con la dirigenza e se continuerà il rapporto significa che tutto è andato per il verso giusto".