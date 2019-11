La Sampdoria da inizio stagione non se la sta passando bene, anzi. La classifica è oramai delineata e sarà una annata all'insegna della sofferenza e del recupero. L'obiettivo principale sarà di salvarsi, il prima possibile, poi si potrà pensare ad altro eventualmente. Per farlo, però, probabilmente non basteranno le attuali forze in campo, servirà ben altro ed è per questo che si sta lavorando anche sul fronte mercato in attesa di rinforzi.

Il presidente Ferrero ha messo mano al progetto tecnico salutando Di Francesco e puntando su Claudio Ranieri che ha raccolto i primi punti ma non sembra ancora essere stata presa la strada giusta. Troppe difficoltà e soprattutto in attacco mancanza di rendimento costante. Fabio Quagliarella, trascinatore e bomber della passata stagione non ha ancora inciso e ciò ha condizionato in negativo l'attuale situazione blucerchiata.

Il ritorno in blucerchiato

Per questo il mercato sta diventando una priorità e a gennaio si metterà mano alle idee e alle richieste di Ranieri. Nulla di eclatante, nessuna spesa folle ma qualche inserimento sarà fatto, soprattutto in avanti dove potrebbe ritornare di moda il nome di Eder. L'italo-brasiliano alla Sampadoria ha lasciato ottimi ricordi grazie ad un rendimento di alto profilo: 127 partite e 44 goal, che gli valsero la chiamata dell'Inter nel 2016.

Nome caldo per gennaio

Poi, in nerazzurro non riuscì a ripetere l'exploit in blucerchiato e venne ceduto in Cina. L'attaccante italo-brasiliano è attualmente in forza ai cinesi dello Jiangsu Suning – stessa proprietà dei nerazzurri – e potrebbe rappresentare una pedina in grado di aumentare la qualità nel reparto avanzato dei liguri. Una semplice suggestione al momento, che però prende quota in vista di un mercato di gennaio che vedrà i blucerchiati chiamati a rinforzarsi per tirarsi fuori dalla zona retrocessione.