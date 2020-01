Le ultime ore di calciomercato saranno decisive anche per il futuro di Marko Pjaca. Il giocatore croato, che ad oggi non ha avuto molta fortuna nella sua esperienza alla Juventus, è infatti in attesa di capire se dovrà ancora una volta svuotare il suo armadietto alla Continassa oppure continuare ad allenarsi con la squadra di Maurizio Sarri. Secondo le ultime indiscrezioni, il 24enne talento nato a Zagabria non andrà però al Cagliari come in molti avevano previsto nei giorni scorsi.

Nelle ultime ore la trattativa imbastita dalle due società ha infatti subìto una brusca frenata, a causa di alcuni problemi che non sono stati risolti dai due club. Nella giornata del mancato scambio De Sciglio-Kurzawa con il Paris Saint-Germain, in casa Juventus si è dunque registrato un altro dietrofront. Nel frattempo la squadra sarda si è cautelata mettendo di fatto le mani su Gaston Pereiro: ​trequartista uruguaiano classe 1995 del PSV Eindhoven, che dovrebbe essere annunciato a breve.

Atalanta e Lazio alla finestra

Dopo i deludenti prestiti allo Schalke 04 e alla Fiorentina, l'ex Dinamo rischia dunque di rimanere ancora a Torino e di vedere poco il campo: chiuso com'è dalla concorrenza all'interno della rosa dei campioni d'Italia. Alla chiusura delle trattative di mercato invernale manca inoltre poco e il tempo di intavolare un'altra trattativa per il giocatore scarseggia.

Sfumato l'affare con il Cagliari, che avrebbe dovuto prendere Pjaca con la formula del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro (e metà dell'ingaggio pagato dalla Juventus), potrebbero quindi tornare alla carica le altre due società che avevo fatto un sondaggio sul nazionale croato: Atalanta e Lazio. "Marko ha grande voglia di tornare a certi livelli, come è stato 3 anni fa prima dell’infortunio – ha dichiarato il suo agente, Marko Naletelic, in un'intervista concessa a ‘Juve news' – Ogni discorso di mercato è ancora aperto e valuteremo cosa è meglio per lui insieme alla Juventus".